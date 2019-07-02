Із першого по п'яте число показники лічильників не приймаються.
Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39
Коли краще не передавати показники лічильників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коли краще не передавати показники лічильників.
Додано: Чет 04 лип, 2019 21:39
В этих водоканалах все не как у людей. Свет и газ передается за предыдущий месяц с 1 по 5 число, а у них с 5 по 30(31). И биллинг непонятный.
Додано: Чет 04 лип, 2019 22:35
крутая статья. просто нет слов.
ждем статьи "когда лучше ходить в туалет"
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:04
При Союзе мной-бы сразу заинтересовались компетентные органы: - каким образом, я при пенсии полторы тысячи гривен, плачу за коммуналку две тысячи. А наши органы наверное не компетентные.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:51
по-первых при союзе была какая-то отправная точка и сказать что живете от накоплений бабушки/дедушки от времен царя-батюшки вы не могли, т.к. это все подлежало конфискации.
в настоящее время у нас небыло нулевой декларации, чтоб было что с чем сравнивать.
И презумпции виновности у нас нету для рядовых граждан за это - если у компетентных органов есть доказательства незаконного обогащения - пусть их предъявляют .. а принцип откуда дровишки - не катит. Можете доказать - фоаг в руки - нет - нах с пляжа.
До нулевой декларации все это вопросы абсурдны. Я прекрасно мог заработаь в 90-е и длальше получать с тех денег пассивный доход. и так кстати многие делают - у меня много знакомых дауншифтеров, - бабки заработаны дано - щас живут на пассивные доходы с них.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
|