Коли краще не передавати показники лічильників

Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:51

kursatsky написав: При Союзе мной-бы сразу заинтересовались компетентные органы: - каким образом, я при пенсии полторы тысячи гривен, плачу за коммуналку две тысячи. А наши органы наверное не компетентные. При Союзе мной-бы сразу заинтересовались компетентные органы: - каким образом, я при пенсии полторы тысячи гривен, плачу за коммуналку две тысячи. А наши органы наверное не компетентные.

по-первых при союзе была какая-то отправная точка и сказать что живете от накоплений бабушки/дедушки от времен царя-батюшки вы не могли, т.к. это все подлежало конфискации.в настоящее время у нас небыло нулевой декларации, чтоб было что с чем сравнивать.И презумпции виновности у нас нету для рядовых граждан за это - если у компетентных органов есть доказательства незаконного обогащения - пусть их предъявляют .. а принцип откуда дровишки - не катит. Можете доказать - фоаг в руки - нет - нах с пляжа.До нулевой декларации все это вопросы абсурдны. Я прекрасно мог заработаь в 90-е и длальше получать с тех денег пассивный доход. и так кстати многие делают - у меня много знакомых дауншифтеров, - бабки заработаны дано - щас живут на пассивные доходы с них.