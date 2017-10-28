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В Україні паливо
подешевшало на гривню

В Україні паливо подешевшало на гривню
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:00

В Україні паливо подешевшало на гривню

Пропонуємо до обговорення:
З 3 по 4 липня в Україні знизилися ціни на бензин і дизельне паливо на гривню.

Дивися повний текст В Україні паливо подешевшало на гривню.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 04 лип, 2019 23:00

На 50 коп- 1 гривню вместо минимум пяти, чтобы было эквивалентно по стоимости в Молдове, Беларуси, Грузии, Армении... А то стоимость топлива уже как в Люксембурге и Андорре (которые топливо не производят), а дороги как в окресностях Тигусигальпы.
Хотя, нет... погуглил https://passatworld.ru/showthread.php/2 ... -Gondurase в Тигусигальпе дороги получше.
EKO
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:01

Досить дивна стаття. А де вартості від ТОПів(ОККО, ВОГ, АНП)? На АНП 95-й по 27,90грн/л.
jeugen
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