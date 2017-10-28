З 3 по 4 липня в Україні знизилися ціни на бензин і дизельне паливо на гривню.
Дивися повний текст В Україні паливо подешевшало на гривню.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 04 лип, 2019 23:00
В Україні паливо подешевшало на гривню
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні паливо подешевшало на гривню.
Додано: Чет 04 лип, 2019 23:00
На 50 коп- 1 гривню вместо минимум пяти, чтобы было эквивалентно по стоимости в Молдове, Беларуси, Грузии, Армении... А то стоимость топлива уже как в Люксембурге и Андорре (которые топливо не производят), а дороги как в окресностях Тигусигальпы.
Хотя, нет... погуглил
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:01
Досить дивна стаття. А де вартості від ТОПів(ОККО, ВОГ, АНП)? На АНП 95-й по 27,90грн/л.
|