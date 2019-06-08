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Дорожні знаки можуть стати
причиною скасування штрафу

Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:18

Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу

Пропонуємо до обговорення:
Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у своєму рішенні від 24 квітня

Дивися повний текст Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу.
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