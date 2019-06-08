Колегія суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду у своєму рішенні від 24 квітня
Дивися повний текст Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:18
Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Дорожні знаки можуть стати причиною скасування штрафу.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 07:19
Полиция должна в первую очередь штрафовать дорожные службы. А водители подавать в суды на те же дорожные службы, за материальный и моральный ущерб. Только так у нас будут хорошие дороги.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:03
ddp79_jw Пусть полиция с дорожниками разбирается самостоятельно.Вопрос правильно ли поступил суд,мое мнение Да,правильно.Я считаю,дорожный знак установленный с существенным нарушением не может считаться дорожным знаком.Также часто дорожные знаки скрыты деревьями и водитель абсолютно неумышленно допускает нарушение.Это же касается и нарушение ПДД по дорожной разметке,которая зачастую банально отсутствует.
Смотри малыш, это же жулики!!
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:58
а якщо через припаркований автобус я не побачив знаку зупинка і стоянка заборонена, зупинився, щоб висадити пасажирів, і тут як тут гайці, і при тому що на водія автобуса не був складений протокол, бо водія не було на місці...
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