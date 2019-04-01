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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ і адміністрації Ельжбета Вітек повідомила, що польський уряд висуває ідею про те, щоб оподаткувати бездітних громадян, проте зазначила, що на нинішньому етапі робота над ідеєю оподаткування людей без дітей не проводитиметься, передає Rzeczpospolitа.
Дивися повний текст У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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R2
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46
Вообще уже охерели. Знаю очень много пар, которые не могут иметь детей, и что им теперь за это ещё и платить?
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nalim
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:07
nalim написав:
Вообще уже охерели. Знаю очень много пар, которые не могут иметь детей, и что им теперь за это ещё и платить?
Какая разница не могут или не хотят, это личное дело каждого.
На счет податка вообще цирк! Бездетный пашет сутками на работе еще и налог должен платить, зато какая-то яжемать не вылазит из декретов и каждый год, рожает как кошка, толком и не работала никогда, бухает, курит, дети по грязному полу ползают и тысячи гривен выплат имеет. Это разве справедливо??
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vetka
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