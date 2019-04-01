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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46
Пропонуємо до обговорення:
Міністр внутрішніх справ і адміністрації Ельжбета Вітек повідомила, що польський уряд висуває ідею про те, щоб оподаткувати бездітних громадян, проте зазначила, що на нинішньому етапі робота над ідеєю оподаткування людей без дітей не проводитиметься, передає Rzeczpospolitа.
Дивися повний текст У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:46
Вообще уже охерели. Знаю очень много пар, которые не могут иметь детей, и что им теперь за это ещё и платить?
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nalim
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:07
nalim написав:
Вообще уже охерели. Знаю очень много пар, которые не могут иметь детей, и что им теперь за это ещё и платить?
Какая разница не могут или не хотят, это личное дело каждого.
На счет податка вообще цирк! Бездетный пашет сутками на работе еще и налог должен платить, зато какая-то яжемать не вылазит из декретов и каждый год, рожает как кошка, толком и не работала никогда, бухает, курит, дети по грязному полу ползают и тысячи гривен выплат имеет. Это разве справедливо??
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:17
vetka написав:На счет податка вообще цирк! Бездетный пашет сутками на работе еще и налог должен платить, зато какая-то яжемать не вылазит из декретов и каждый год, рожает как кошка, толком и не работала никогда, бухает, курит, дети по грязному полу ползают и тысячи гривен выплат имеет. Это разве справедливо??
Бездетный пашет сутками на себя любимого, а у государства должно быть чувство самосохранения, в условиях, когда все будут работать на себя любимого, государство в среднесрочной перспективе исчезнет, и никакие ежедневные пения гимнов и лозунги не помогут.
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freeze
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:28
freeze написав:
Бездетный пашет сутками на себя любимого
vetka написав:На счет податка вообще цирк! Бездетный пашет сутками на работе еще и налог должен платить, зато какая-то яжемать не вылазит из декретов и каждый год, рожает как кошка, толком и не работала никогда, бухает, курит, дети по грязному полу ползают и тысячи гривен выплат имеет. Это разве справедливо??
, а у государства должно быть чувство самосохранения, в условиях, когда все будут работать на себя любимого, государство в среднесрочной перспективе исчезнет, и никакие ежедневные пения гимнов и лозунги не помогут.
Не всегда, далеко не всегда. У бездетного могут быть больными родители/сестра/братья/жена/муж и много разных забот и проблем.
Может государство (власть точнее) перестанет воровать миллиардами и лезть в карман к бездетным и будет по другому повышать демографию?
Востаннє редагувалось vetka
в П'ят 05 лип, 2019 10:20, всього редагувалось 1 раз.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 09:46
vetka написав:
Может государство (власть точнее) перестанет воровать миллиардами и лезть в карман к бездетным и будет по другому повышать демографию?
Вы считаете, что в Польше так много воруют ?
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freeze
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:15
freeze написав: vetka написав:
Может государство (власть точнее) перестанет воровать миллиардами и лезть в карман к бездетным и будет по другому повышать демографию?
Вы считаете, что в Польше так много воруют ?
Ну может не миллиардами, а миллионами, но это не суть.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:26
А если в моих планах заводить в 50 лет, то что?
Я недавно видел беременную женщину лет так 55.
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p_a_l
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:30
p_a_l написав:
А если в моих планах заводить в 50 лет, то что?
Я недавно видел беременную женщину лет так 55.
Рожать в 56 лет, простите, но это уже клиника... В нашей стране при нашей средней продолжительности жизни.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:38
vetka написав: p_a_l написав:
А если в моих планах заводить в 50 лет, то что?
Я недавно видел беременную женщину лет так 55.
Рожать в 56 лет, простите, но это уже клиника... В нашей стране при нашей средней продолжительности жизни.
Те, кто у нас решился рожать в 56, вероятно могут себе позволить и лучшую нашу медицину и обеспечить качество жизни, и продолжительность жизни будет куда повыше средней. Не стоит сразу судить о других по стереотипам
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Faceless
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