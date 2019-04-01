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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:44
Faceless написав: vetka написав: p_a_l написав:
А если в моих планах заводить в 50 лет, то что?
Я недавно видел беременную женщину лет так 55.
Рожать в 56 лет, простите, но это уже клиника... В нашей стране при нашей средней продолжительности жизни.
Те, кто у нас решился рожать в 56, вероятно могут себе позволить и лучшую нашу медицину и обеспечить качество жизни, и продолжительность жизни будет куда повыше средней. Не стоит сразу судить о других по стереотипам
Ну как бы то ни было, вести ребенка в первый класс в 63 года, все равно режет слух и глаз. Хотя, да, это личное дело каждого.
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vetka
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