У Польщі хочуть повернути податок на бездітність

Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:15

vetka написав: freeze написав: Волгарь написав: Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай. Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай.





Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.

Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей. Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей.

Тогда понятно, почему в сесере рожали все подряд, при желании и без него... Теперь ясно, почему так много выросло недолюбленных детей... Тогда понятно, почему в сесере рожали все подряд, при желании и без него... Теперь ясно, почему так много выросло недолюбленных детей...

Не все. 30 лет назад рождаемость в УССР была примерно 15,5 на тысячу (90 лет назад около 45-ти на 1000) против примерно 9-ти в 2019-ом.А налог на бездетность ввели, кажется, в 44-ом - для восполнения потерь войны. С ним или без него, но к 1960-му,когда удалось преодолеть последствия войны, в СССР прирост населения шел совершено фантастическими по современным меркам темпами для индустриальной державы -17 человек на 1000 при рождаемости в 26 и смертности 9. Нынешние 60-ти летние - самое большое поколение по численности в истории постсоветских республик (не считая Средней Азии, конечно)