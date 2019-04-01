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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:44
Faceless написав: vetka написав: p_a_l написав:
А если в моих планах заводить в 50 лет, то что?
Я недавно видел беременную женщину лет так 55.
Рожать в 56 лет, простите, но это уже клиника... В нашей стране при нашей средней продолжительности жизни.
Те, кто у нас решился рожать в 56, вероятно могут себе позволить и лучшую нашу медицину и обеспечить качество жизни, и продолжительность жизни будет куда повыше средней. Не стоит сразу судить о других по стереотипам
Ну как бы то ни было, вести ребенка в первый класс в 63 года, все равно режет слух и глаз. Хотя, да, это личное дело каждого.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:52
Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай.
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Волгарь
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:57
Волгарь написав:
Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай.
Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.
Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей.
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freeze
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:10
freeze написав: Волгарь написав:
Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай.
Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.
Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей.
Тогда понятно, почему в сесере рожали все подряд, при желании и без него... Теперь ясно, почему так много выросло недолюбленных детей...
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 11:15
внж молодым парам с детьми с Украины и проблема решена.
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vitaliian
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:09
Ща все как побегут рожать - государство на 500+ разорится
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:15
vetka написав: freeze написав: Волгарь написав:
Сейчас уже трудно вспомнить размер этого налога, существовавшего в СССР, но общие налоги я хорошо помню. Моя 1-я з/п молодого специалиста в строительном тресте была 120 рэ - минус подоходный-минус за бездетность, на руки 94 (минус 21,7%). И ни в чем себе не отказывай.
Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.
Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей.
Тогда понятно, почему в сесере рожали все подряд, при желании и без него... Теперь ясно, почему так много выросло недолюбленных детей...
Не все. 30 лет назад рождаемость в УССР была примерно 15,5 на тысячу (90 лет назад около 45-ти на 1000) против примерно 9-ти в 2019-ом.
А налог на бездетность ввели, кажется, в 44-ом - для восполнения потерь войны. С ним или без него, но к 1960-му,когда удалось преодолеть последствия войны, в СССР прирост населения шел совершено фантастическими по современным меркам темпами для индустриальной державы -17 человек на 1000 при рождаемости в 26 и смертности 9. Нынешние 60-ти летние - самое большое поколение по численности в истории постсоветских республик (не считая Средней Азии, конечно)
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:33
vitaliian написав:
внж молодым парам с детьми с Украины и проблема решена.
Дик, в тому то і справа, що поляки не хочуть, щоби в Польщі жили українці. Їм потрібна своя нація, свій генофонд. Тому і вводять саме такий закон. І це дуже правильна стратегія, на відміну від завозу азіатів/арабів/негрів, як це зараз роблять деякі інші країни Європи.
Тонет Титаник. Пассажиры первого класса уже в шлюпках. Остальные пока еще слушают речь капитана о том, что айсберги титаникам идут только на пользу.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:45
Волгарь написав:
Налог на бездетность в СССР был мягко говоря не маленький - 6 процентов от зарплаты.
Но было освобождение по медсправке, если человек не мог иметь детей.
Тогда понятно, почему в сесере рожали все подряд, при желании и без него... Теперь ясно, почему так много выросло недолюбленных детей...[/quote]
Не все. 30 лет назад рождаемость в УССР была примерно 15,5 на тысячу (90 лет назад около 45-ти на 1000) против примерно 9-ти в 2019-ом.
А налог на бездетность ввели, кажется, в 44-ом - для восполнения потерь войны. С ним или без него, но к 1960-му,когда удалось преодолеть последствия войны, в СССР прирост населения шел совершено фантастическими по современным меркам темпами для индустриальной державы -17 человек на 1000 при рождаемости в 26 и смертности 9. Нынешние 60-ти летние - самое большое поколение по численности в истории постсоветских республик
(не считая Средней Азии, конечно)[/quote]
И? Я вот лично вообще не понимаю этого дикого желания навязать поднятии демографии. На планете больше 7 млрд людей и дальше будет больше. Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.
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