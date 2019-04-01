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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:51
NetSerpent написав: vitaliian написав:
внж молодым парам с детьми с Украины и проблема решена.
Дик, в тому то і справа, що поляки не хочуть, щоби в Польщі жили українці. Їм потрібна своя нація, свій генофонд. Тому і вводять саме такий закон. І це дуже правильна стратегія, на відміну від завозу азіатів/арабів/негрів, як це зараз роблять деякі інші країни Європи.
И что? Главное, чтобы человек был хороший и трудился на благо страны. США вообще страна эмигрантов, а племя тумба-юмба какая-то в джунглях Амазонки сохранили свой генофонд - результат на лицо. Как говорится - не нация красит человека, а человек нацию.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:55
freeze написав:
vetka написав:Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.
Если вам все равно, что при таком подходе лет через 200 поляки или украинцы исчезнут как национальности, тогда можно ничего не делать стратегически.
И что из этого? Вот серьезно ))) Ну исчезли шумеры, месопотамцы, ассирийцы, древляне, что Земля сошла с орбиты или Солнце перестало светить? Естественный отбор и все. Или можно подумать украинцы и поляки - титульные нации планеты?
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:22
vetka написав:
И что из этого? Вот серьезно ))) Ну исчезли шумеры, месопотамцы, ассирийцы, древляне, что Земля сошла с орбиты или Солнце перестало светить? Естественный отбор и все. Или можно подумать украинцы и поляки - титульные нации планеты?
По такому принципу нема різниці чи гомо сапієнси ходять, чи таргани бігають, чи бактерії в якийсь спосіб переміщаються. Інші нації це інші традиції цінності і залишкам поляків чи українців буде м'яко кажучи не комфортно доживати у середовищі вихідців з Африки чи Азії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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