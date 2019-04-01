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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:51
NetSerpent написав: vitaliian написав:
внж молодым парам с детьми с Украины и проблема решена.
Дик, в тому то і справа, що поляки не хочуть, щоби в Польщі жили українці. Їм потрібна своя нація, свій генофонд. Тому і вводять саме такий закон. І це дуже правильна стратегія, на відміну від завозу азіатів/арабів/негрів, як це зараз роблять деякі інші країни Європи.
И что? Главное, чтобы человек был хороший и трудился на благо страны. США вообще страна эмигрантов, а племя тумба-юмба какая-то в джунглях Амазонки сохранили свой генофонд - результат на лицо. Как говорится - не нация красит человека, а человек нацию.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:55
freeze написав:
vetka написав:Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.
Если вам все равно, что при таком подходе лет через 200 поляки или украинцы исчезнут как национальности, тогда можно ничего не делать стратегически.
И что из этого? Вот серьезно ))) Ну исчезли шумеры, месопотамцы, ассирийцы, древляне, что Земля сошла с орбиты или Солнце перестало светить? Естественный отбор и все. Или можно подумать украинцы и поляки - титульные нации планеты?
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:22
vetka написав:
И что из этого? Вот серьезно ))) Ну исчезли шумеры, месопотамцы, ассирийцы, древляне, что Земля сошла с орбиты или Солнце перестало светить? Естественный отбор и все. Или можно подумать украинцы и поляки - титульные нации планеты?
По такому принципу нема різниці чи гомо сапієнси ходять, чи таргани бігають, чи бактерії в якийсь спосіб переміщаються. Інші нації це інші традиції цінності і залишкам поляків чи українців буде м'яко кажучи не комфортно доживати у середовищі вихідців з Африки чи Азії.
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Ой+
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:48
vetka Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.
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Juna
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:53
Ой+ написав: vetka написав:
И что из этого? Вот серьезно ))) Ну исчезли шумеры, месопотамцы, ассирийцы, древляне, что Земля сошла с орбиты или Солнце перестало светить? Естественный отбор и все. Или можно подумать украинцы и поляки - титульные нации планеты?
По такому принципу нема різниці чи гомо сапієнси ходять, чи таргани бігають, чи бактерії в якийсь спосіб переміщаються. Інші нації це інші традиції цінності і залишкам поляків чи українців буде м'яко кажучи не комфортно доживати у середовищі вихідців з Африки чи Азії.
Не нужно преувеличивать, при чем тут тараканы. Кстати, колыбель нынешней цивилизации - это как раз Азия, а точнее Ближний Восток. Это так, для информации.
П.С. Не могу понять, почему такая нелюбовь в выходцам из Африки и Азии, чем они хуже европейцев, вот серьезно?!
Востаннє редагувалось vetka
в П'ят 05 лип, 2019 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:55
Juna написав:vetka
Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.
Вы тролите или серьезно?
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:06
vetka написав:
І що? Головне, щоб людина була хороша і трудився на благо країни. США взагалі країна емігрантів, а плем'я тумба-юмба якась в джунглях Амазонки зберегли свій генофонд - результат на лице. Як то кажуть - не нація прикрашає людину, а людина націю.
Може вам буде зрозумілішою аналогія з торгівлі — припустимо, у вас є фірма, що випускає якусь продукцію і є конкурент. Вам однаково, купить клієнт у вас чи у конкурента?
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:09
Не сработает, если только не сделают 50% дети высасывают столько денег времени и сил что пара% налога значения не имеют.
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Juna
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:09
vetka написав: Juna написав:vetka
Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.
Вы тролите или серьезно?
Абсолютно серьезно. Мир постоянно меняется и не всегда зависит течение истории от усилий людей.
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Juna
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:10
0mage0 написав: vetka написав:
І що? Головне, щоб людина була хороша і трудився на благо країни. США взагалі країна емігрантів, а плем'я тумба-юмба якась в джунглях Амазонки зберегли свій генофонд - результат на лице. Як то кажуть - не нація прикрашає людину, а людина націю.
Може вам буде зрозумілішою аналогія з торгівлі — припустимо, у вас є фірма, що випускає якусь продукцію і є конкурент. Вам однаково, купить клієнт у вас чи у конкурента?
От ваших аналогий ни холодно, ни жарко
Мы с вами ну никак не заставим полячек рожать так, как рожают в Зимбабве )))
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vetka
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