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У Польщі хочуть повернути
податок на бездітність

У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:12

  Juna написав:
  vetka написав:
  Juna написав:vetka Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.

Вы тролите или серьезно?


Абсолютно серьезно. Мир постоянно меняется и не всегда зависит течение истории от усилий людей.

1000%
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:33

скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:35

  orestkohutkevych написав:скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм

Какой интеллектульный ответ! Браво! Сразу видно человек окончил Кембридж.
vetka
 
Повідомлень: 6037
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