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У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:12
Juna написав: vetka написав: Juna написав:vetka
Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.
Вы тролите или серьезно?
Абсолютно серьезно. Мир постоянно меняется и не всегда зависит течение истории от усилий людей.
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vetka
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:33
скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
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orestkohutkevych
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:35
orestkohutkevych написав:
скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
Какой интеллектульный ответ! Браво! Сразу видно человек окончил Кембридж.
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vetka
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