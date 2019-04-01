У Польщі хочуть повернути податок на бездітність

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orestkohutkevych написав:скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
Какой интеллектульный ответ! Браво! Сразу видно человек окончил Кембридж.
vetka написав:От ваших аналогий ни холодно, ни жарко Мы с вами ну никак не заставим полячек рожать так, как рожают в Зимбабве )))
Да у них и так по 2-3 ребенка в семье обычно.
Звідки такі дані? 1,32 дитини на польську жінку у 2016 р. https://www.google.com/publicdata/explo ... l=uk&dl=uk 3 дитини було у 1950 р. Про досягнення рівня Африки південніше Сахари 5 дітей на жінку я думаю завдання не стоїть, але навіть теперішня концепція щодо регулювання к-ті бродячих собак передбачає, що стерилізовані собаки утримують територію від чужаків. А з такою народжуваністю полякам і не тільки буде важко утримувати територію не 200 років, а 20. Чи пані vetka готова ходити в хіджабі?