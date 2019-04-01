У Польщі хочуть повернути податок на бездітність

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orestkohutkevych написав:скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
Какой интеллектульный ответ! Браво! Сразу видно человек окончил Кембридж.
vetka написав:От ваших аналогий ни холодно, ни жарко Мы с вами ну никак не заставим полячек рожать так, как рожают в Зимбабве )))
Да у них и так по 2-3 ребенка в семье обычно.
Звідки такі дані? 1,32 дитини на польську жінку у 2016 р. https://www.google.com/publicdata/explo ... l=uk&dl=uk 3 дитини було у 1950 р. Про досягнення рівня Африки південніше Сахари 5 дітей на жінку я думаю завдання не стоїть, але навіть теперішня концепція щодо регулювання к-ті бродячих собак передбачає, що стерилізовані собаки утримують територію від чужаків. А з такою народжуваністю полякам і не тільки буде важко утримувати територію не 200 років, а 20. Чи пані vetka готова ходити в хіджабі?
vetka Минулого року найпопулярнішим постом в фейсбуці був пост чемпіонки світу по шахам Музичук Анни, яка відмовилась їхати відстоювати титул на ЧС в Іран, оскільки дрес код участі в турнірі передбачав носіння хіджабу. Якщо концентрація мусульман досягне певного рівня, то навіть якщо не поміняєте віру чи безвір'я, умови будуть диктувати вони. Наприклад, в Росії росіян фактично витіснили з ряду автономій. Думаю Європі і Росії лишається максимум 20 років до різкої зміни способу життя.
Одним з наслідків демографічної кризи в Росії експерти називають зміну в майбутньому етнічно-конфесійного складу населення. Так, на сьогодні, офіційно, мусульман у РФ лише 10 млн (зі 146 млн населення, включно з населенням окупованого Криму). Проте ці дані в багатьох викликають скепсис. За словами голови Ради муфтіїв Росії Равіля Гайнутдіна, через 15 років 30% населення РФ становитимуть мусульмани. "Це не криза, це катастрофа" — так нещодавно оцінив демографічні зміни керівник патріяршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства протоієрей Дімітрій Смірнов. "Нам, як державі російській, лишилося років тридцять. У європейській частині житимуть мусульмани, а в азіятській — китайці". https://dt.ua/internal/vid-russkogo-mir ... 6609_.html