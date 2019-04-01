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У Польщі хочуть повернути
податок на бездітність

У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:12

  Juna написав:
  vetka написав:
  Juna написав:vetka Согласна, не имеет значения что будет через 100 лет, все равно до того времени нас не будет.
Хоть пускай все живут как в африке.

Вы тролите или серьезно?


Абсолютно серьезно. Мир постоянно меняется и не всегда зависит течение истории от усилий людей.

1000%
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:33

скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм
orestkohutkevych
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:35

  orestkohutkevych написав:скільки тут в коментарях всяких "ніе магу паньять , ніе магу паньять" це тому що ви ліваки з інтелектом нижче плінтуса , надіють ви через 200 років вимрете а поляки молодці заздрю їм

Какой интеллектульный ответ! Браво! Сразу видно человек окончил Кембридж.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:05

у одних налог на второго ребёнка,у других налог за бездетность.А как же право выбора и свобода прав человека? в 21 веке живём как никак товарищи :!: :|
olena
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:03

  vetka написав:От ваших аналогий ни холодно, ни жарко :mrgreen:
Мы с вами ну никак не заставим полячек рожать так, как рожают в Зимбабве )))

Да у них и так по 2-3 ребенка в семье обычно.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:01

  Gastarbaiter написав:
  vetka написав:От ваших аналогий ни холодно, ни жарко :mrgreen:
Мы с вами ну никак не заставим полячек рожать так, как рожают в Зимбабве )))

Да у них и так по 2-3 ребенка в семье обычно.


Звідки такі дані?
1,32 дитини на польську жінку у 2016 р.
https://www.google.com/publicdata/explo ... l=uk&dl=uk
3 дитини було у 1950 р.
Про досягнення рівня Африки південніше Сахари 5 дітей на жінку я думаю завдання не стоїть, але навіть теперішня концепція щодо регулювання к-ті бродячих собак передбачає, що стерилізовані собаки утримують територію від чужаків. А з такою народжуваністю полякам і не тільки буде важко утримувати територію не 200 років, а 20.
Чи пані vetka готова ходити в хіджабі?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:33

Діти у Польші розкіш
mk687
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 21:14

  Ой+ написав:
  Gastarbaiter написав:Да у них и так по 2-3 ребенка в семье обычно.


Звідки такі дані?
1,32 дитини на польську жінку у 2016 р.

По личным наблюдениям.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:15

Ой+ На счёт хиджаба, разве речь идёт об обязательной смене веры?
vetka
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 06:22

vetka Минулого року найпопулярнішим постом в фейсбуці був пост чемпіонки світу по шахам Музичук Анни, яка відмовилась їхати відстоювати титул на ЧС в Іран, оскільки дрес код участі в турнірі передбачав носіння хіджабу. Якщо концентрація мусульман досягне певного рівня, то навіть якщо не поміняєте віру чи безвір'я, умови будуть диктувати вони.
Наприклад, в Росії росіян фактично витіснили з ряду автономій. Думаю Європі і Росії лишається максимум 20 років до різкої зміни способу життя.
Одним з наслідків демографічної кризи в Росії експерти називають зміну в майбутньому етнічно-конфесійного складу населення. Так, на сьогодні, офіційно, мусульман у РФ лише 10 млн (зі 146 млн населення, включно з населенням окупованого Криму). Проте ці дані в багатьох викликають скепсис. За словами голови Ради муфтіїв Росії Равіля Гайнутдіна, через 15 років 30% населення РФ становитимуть мусульмани.
"Це не криза, це катастрофа" — так нещодавно оцінив демографічні зміни керівник патріяршої комісії з питань сім'ї, захисту материнства та дитинства протоієрей Дімітрій Смірнов. "Нам, як державі російській, лишилося років тридцять. У європейській частині житимуть мусульмани, а в азіятській — китайці". https://dt.ua/internal/vid-russkogo-mir ... 6609_.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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