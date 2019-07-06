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У Польщі хочуть повернути
податок на бездітність

У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:16

  vetka написав:И? Я вот лично вообще не понимаю этого дикого желания навязать поднятие демографии. На планете больше 7 млрд людей и дальше будет больше. Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Поляки заботятся о том, чтобы через 100 лет территория Польши оставалась независимым польским государством, населенным, преимущественно, этническими поляками.
С точки зрения государства - подход весьма здравый. А что касается свободы выбора делать так, как хочется вам, а не как выгодно государству, в котором вы живете, то это долгий спор :)
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 05:30

  PasserBy написав:
  vetka написав:И? Я вот лично вообще не понимаю этого дикого желания навязать поднятие демографии. На планете больше 7 млрд людей и дальше будет больше. Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Поляки заботятся о том, чтобы через 100 лет территория Польши оставалась независимым польским государством, населенным, преимущественно, этническими поляками.
С точки зрения государства - подход весьма здравый. А что касается свободы выбора делать так, как хочется вам, а не как выгодно государству, в котором вы живете, то это долгий спор :)

Ок, согласна. Скажите, вы реально думаете, что подобными налогами можно увеличить рождаемость? Я лично уверена, что нет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 06:58

vetka Крім податку є ще і прянники - 500 зл. на другу дитину до 18 років,
потужного удару по наших довгострокових економічних перспективах завдала Польща.
Зростаюча економіка сусідів потребує все більше ресурсів, і новий закон про звільнення від прибуткового податку польських громадян молодше 26 років — відмінний стимул для молодих українців бігти до сусідів, назустріч кращому життю і подалі від наших красивих передвиборчих гасел і нескінченної корумпованої невизначеності, - пише Іван Компан для NV.ua. https://gazeta.ua/blog/51972/polscha-za ... rspektivah
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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