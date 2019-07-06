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У Польщі хочуть повернути
податок на бездітність

У Польщі хочуть повернути податок на бездітність
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 10:16

  vetka написав:И? Я вот лично вообще не понимаю этого дикого желания навязать поднятие демографии. На планете больше 7 млрд людей и дальше будет больше. Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Поляки заботятся о том, чтобы через 100 лет территория Польши оставалась независимым польским государством, населенным, преимущественно, этническими поляками.
С точки зрения государства - подход весьма здравый. А что касается свободы выбора делать так, как хочется вам, а не как выгодно государству, в котором вы живете, то это долгий спор :)
PasserBy
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 05:30

  PasserBy написав:
  vetka написав:И? Я вот лично вообще не понимаю этого дикого желания навязать поднятие демографии. На планете больше 7 млрд людей и дальше будет больше. Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Поляки заботятся о том, чтобы через 100 лет территория Польши оставалась независимым польским государством, населенным, преимущественно, этническими поляками.
С точки зрения государства - подход весьма здравый. А что касается свободы выбора делать так, как хочется вам, а не как выгодно государству, в котором вы живете, то это долгий спор :)

Ок, согласна. Скажите, вы реально думаете, что подобными налогами можно увеличить рождаемость? Я лично уверена, что нет.
vetka
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 06:58

vetka Крім податку є ще і прянники - 500 зл. на другу дитину до 18 років,
потужного удару по наших довгострокових економічних перспективах завдала Польща.
Зростаюча економіка сусідів потребує все більше ресурсів, і новий закон про звільнення від прибуткового податку польських громадян молодше 26 років — відмінний стимул для молодих українців бігти до сусідів, назустріч кращому життю і подалі від наших красивих передвиборчих гасел і нескінченної корумпованої невизначеності, - пише Іван Компан для NV.ua. https://gazeta.ua/blog/51972/polscha-za ... rspektivah
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:20

  freeze написав:
vetka написав:На счет податка вообще цирк! Бездетный пашет сутками на работе еще и налог должен платить, зато какая-то яжемать не вылазит из декретов и каждый год, рожает как кошка, толком и не работала никогда, бухает, курит, дети по грязному полу ползают и тысячи гривен выплат имеет. Это разве справедливо??


Бездетный пашет сутками на себя любимого, а у государства должно быть чувство самосохранения, в условиях, когда все будут работать на себя любимого, государство в среднесрочной перспективе исчезнет, и никакие ежедневные пения гимнов и лозунги не помогут.

При чем здесь государство? Если человек не может иметь детей, для многих это и так трагедия, а тут еще и налог.
Да и вообще, государство - очень абстрактное понятие, под его флагом с пересичных все, что угодно можно содрать.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:24

  freeze написав:
vetka написав:Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Если вам все равно, что при таком подходе лет через 200 поляки или украинцы исчезнут как национальности, тогда можно ничего не делать стратегически.

Да, слабые нации погибнут. На то они и слабые. Нам ничего хорошего не светит. А рожать рабочую силу для Европы для нас ничего не меняет.
nalim
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 12:46

  nalim написав:
  freeze написав:
vetka написав:Объясните мне в планетарном масштабе и в 21 веке какая разница родится еще один индус или еще один поляк. Поясните мне.


Если вам все равно, что при таком подходе лет через 200 поляки или украинцы исчезнут как национальности, тогда можно ничего не делать стратегически.

Да, слабые нации погибнут. На то они и слабые. Нам ничего хорошего не светит. А рожать рабочую силу для Европы для нас ничего не меняет.

+10000%
vetka
 
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