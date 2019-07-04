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У світі назвали переваги
української валюти

У світі назвали переваги української валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54

У світі назвали переваги української валюти

Пропонуємо до обговорення:
Україна, Нігерія та Казахстан більше, ніж інші країни приваблюють фондових менеджерів.

Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54

А я и не знал. Оказывается гривну нужно хранить, а то дурак доллары покупал.
nalim
 
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