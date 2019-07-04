Україна, Нігерія та Казахстан більше, ніж інші країни приваблюють фондових менеджерів.
Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54
У світі назвали переваги української валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54
А я и не знал. Оказывается гривну нужно хранить, а то дурак доллары покупал.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:23
Re: У світі назвали переваги української валюти
Преимущества этой валюты в том, что в экстренных ситуациях можно использовать вместо туалетной бумаги. Не жалко
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