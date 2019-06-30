Україна, Нігерія та Казахстан більше, ніж інші країни приваблюють фондових менеджерів.
Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54
У світі назвали переваги української валюти
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54
А я и не знал. Оказывается гривну нужно хранить, а то дурак доллары покупал.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:23
Re: У світі назвали переваги української валюти
Преимущества этой валюты в том, что в экстренных ситуациях можно использовать вместо туалетной бумаги. Не жалко
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:08
p_a_l
Скоро 1, 2 гривны будут размером с 2 копейки, а за 5 грн можно и рулончик купить)))
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17
Певно я забув 96 рік курс 1,83.
2019 курс липень 25,87 грн.
Тобто кожен рік ми майже на 1 грн в середньому бідніші.
Певно я погано вчився на економ факультеті
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:34
Срочно бегу меня доллары на гривны и ложить на депозит в приватбанк на год и другим советую!!!
Додано: Суб 06 лип, 2019 00:34
Re: У світі назвали переваги української валюти
Должно-быть старая статья - от 1 апреля.
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