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У світі назвали переваги
української валюти

У світі назвали переваги української валюти
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54

У світі назвали переваги української валюти

Пропонуємо до обговорення:
Україна, Нігерія та Казахстан більше, ніж інші країни приваблюють фондових менеджерів.

Дивися повний текст У світі назвали переваги української валюти.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 08:54

А я и не знал. Оказывается гривну нужно хранить, а то дурак доллары покупал.
nalim
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:23

Re: У світі назвали переваги української валюти

Преимущества этой валюты в том, что в экстренных ситуациях можно использовать вместо туалетной бумаги. Не жалко
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:08

p_a_l
Скоро 1, 2 гривны будут размером с 2 копейки, а за 5 грн можно и рулончик купить)))
himikjus
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:17

Певно я забув 96 рік курс 1,83.
2019 курс липень 25,87 грн.
Тобто кожен рік ми майже на 1 грн в середньому бідніші.
Певно я погано вчився на економ факультеті
d11dima
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:34

Срочно бегу меня доллары на гривны и ложить на депозит в приватбанк на год и другим советую!!!
alex2013a90
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:34

Re: У світі назвали переваги української валюти

Должно-быть старая статья - от 1 апреля. :mrgreen:
rjkz
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