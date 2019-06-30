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Нефьодов розповів про свою зарплату на посаді голови...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Максим Нефьодов, який переміг в конкурсі на посаду голови Державної митної служби, заявив, що не знає, скільки буде заробляти на посаді.
Дивися повний текст Нефьодов розповів про свою зарплату на посаді голови Державної митної служби
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R2
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:50
Что ни слово этого "незаменимого спеца", то явная брехня. Говорит,что не радуется этой должности, но сам же полез на конкурс. Никто же его за рукав не тянул. Говорит,что не знает сколько будет получать.Но на замечание ,что ему будут платить 60-70 тыс. отвечает: “Немного больше”. Значит знает, но врет. Говорит ,что в бизнесе ему будут платить больше ,но околочивается все время на госслужбе. Опять врет.Правду говорит только про окна возможностей на таможне. Боится ,чтобы эти окна не пролетели мимо его кармана.
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zelgidrotex
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