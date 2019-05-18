Жителі України в 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як в 2016 році цей показник становив $54.
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
А если учесть, что лекарства дороже, чем в Европе, то украинец тратит еще меньше, при худшем лечении .
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