Жителі України в 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як в 2016 році цей показник становив $54.
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
А если учесть, что лекарства дороже, чем в Европе, то украинец тратит еще меньше, при худшем лечении .
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:50
54 года....диабет 2го типа...цирроз печени...сердечная недостаточность....-ежемесячно=750 грн.+3000 - 7500 грн(за курс) для профилактики печени в зависимости от препарата...ну и + анализов на 6000-7000 раз в год
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15
Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:11
Re: Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
За что вы так ребёнка то
|