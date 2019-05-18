Жителі України в 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як в 2016 році цей показник становив $54.
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58
А если учесть, что лекарства дороже, чем в Европе, то украинец тратит еще меньше, при худшем лечении .
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:50
54 года....диабет 2го типа...цирроз печени...сердечная недостаточность....-ежемесячно=750 грн.+3000 - 7500 грн(за курс) для профилактики печени в зависимости от препарата...ну и + анализов на 6000-7000 раз в год
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15
Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:11
Re: Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
За что вы так ребёнка то
Додано: Суб 06 лип, 2019 08:33
Недавно болел: пару пшикалок + антибиотик + какие-то еще таблетки от горла потянули на 1200 грн. А детские лекарства обычно дороже.
Додано: Суб 06 лип, 2019 09:04
Re: Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
Как правило, половина таблеток с пшикалками - фуфломицины бесполезные, и антибиотики в большинстве случаев излишни. Плюс банальное закаливание, и о простудах с гриппами можно забыть на годы, за редкими исключениями, по своему опыту говорю
Так что выбрасывать по 2000 грн на каждый грипп - это скорее пичкать ребёнка бесполезными лекарствами и упорно игнорировать профилактику, прививки в том числе
Додано: Суб 06 лип, 2019 10:07
Faceless горы - горные лыжи вот лучшее средство (один день в горах профилактика грипа и простуды на год). А закаливание может быть опасным.
Востаннє редагувалось Juna в Суб 06 лип, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 06 лип, 2019 10:10
Вообще не покупаю такие лекарства. Лучше толченой картошки в мундире дышать - ничего нету!
И постоянно заливаться кипятком (лучше травяной чай). И греться. Если конечно дома сидишь не нужно на работу мотаться а иначе... да от снятия симптомов нужно иначе подкосит болезнь.
Додано: Суб 06 лип, 2019 10:28
Если на очень здорового и очень закаленного человека чихнет человек с гриппом, закалка никак не помогает, шансов избежать гриппа нет. Корь - та же самая ситуация.
Разные менее агрессивные вирусы, объединенные под общим названием ОРВИ, тут закалка на самом деле помогает перенести болезнь гораздо в более легкой форме.
|