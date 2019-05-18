RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українець витрачає на ліки
$73 на рік - дослідження

Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58

Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Жителі України в 2018 році витратили на ліки в середньому $73 на людину, тоді як в 2016 році цей показник становив $54.

Дивися повний текст Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89660
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 10:58

А если учесть, что лекарства дороже, чем в Европе, то украинец тратит еще меньше, при худшем лечении .
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1068
З нами з: 12.12.14
Подякував: 99 раз.
Подякували: 216 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:50

54 года....диабет 2го типа...цирроз печени...сердечная недостаточность....-ежемесячно=750 грн.+3000 - 7500 грн(за курс) для профилактики печени в зависимости от препарата...ну и + анализов на 6000-7000 раз в год
Федот да не тот
 
Повідомлень: 28
З нами з: 03.09.12
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:15

Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
yukhouse
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 30.10.15
Подякував: 0 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:11

Re: Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження

yukhouse написав:Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
За что вы так ребёнка то
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25027
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5911 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 08:33

  Faceless написав:
yukhouse написав:Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
За что вы так ребёнка то

Недавно болел: пару пшикалок + антибиотик + какие-то еще таблетки от горла потянули на 1200 грн. А детские лекарства обычно дороже.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3020
З нами з: 19.09.10
Подякував: 499 раз.
Подякували: 632 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 09:04

Re: Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження

BIGor написав:
  Faceless написав:
yukhouse написав:Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
За что вы так ребёнка то

Недавно болел: пару пшикалок + антибиотик + какие-то еще таблетки от горла потянули на 1200 грн. А детские лекарства обычно дороже.
Как правило, половина таблеток с пшикалками - фуфломицины бесполезные, и антибиотики в большинстве случаев излишни. Плюс банальное закаливание, и о простудах с гриппами можно забыть на годы, за редкими исключениями, по своему опыту говорю
Так что выбрасывать по 2000 грн на каждый грипп - это скорее пичкать ребёнка бесполезными лекарствами и упорно игнорировать профилактику, прививки в том числе
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 25027
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1122 раз.
Подякували: 5911 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:07

Faceless горы - горные лыжи вот лучшее средство (один день в горах профилактика грипа и простуды на год). А закаливание может быть опасным.
Востаннє редагувалось Juna в Суб 06 лип, 2019 10:10, всього редагувалось 1 раз.
Juna
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.10.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:10

  BIGor написав:
  Faceless написав:
yukhouse написав:Шо за бред? Какой д*** это написал? У меня ребёнок если гриппом заболел, минимум пару тысяч гривен надо в аптеку занести
За что вы так ребёнка то

Недавно болел: пару пшикалок + антибиотик + какие-то еще таблетки от горла потянули на 1200 грн. А детские лекарства обычно дороже.


Вообще не покупаю такие лекарства. Лучше толченой картошки в мундире дышать - ничего нету!
И постоянно заливаться кипятком (лучше травяной чай). И греться. Если конечно дома сидишь не нужно на работу мотаться а иначе... да от снятия симптомов нужно иначе подкосит болезнь.
Juna
 
Повідомлень: 346
З нами з: 27.10.16
Подякував: 23 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 10:28

  Faceless написав:Плюс банальное закаливание, и о простудах с гриппами можно забыть на годы, за редкими исключениями, по своему опыту говорю


Если на очень здорового и очень закаленного человека чихнет человек с гриппом, закалка никак не помогает, шансов избежать гриппа нет. Корь - та же самая ситуация.
Разные менее агрессивные вирусы, объединенные под общим названием ОРВИ, тут закалка на самом деле помогает перенести болезнь гораздо в более легкой форме.
freeze
4
 
Повідомлень: 12101
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3597 раз.
Подякували: 5230 раз.
 
Профіль
19
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Коли подешевшають електромобілі - дослідження Bloomberg 1, 2
R2 » Нед 02 чер, 2019 13:41
11 717
Переглянути останнє повідомлення
Пон 03 чер, 2019 12:57
buratinyo
Українець створив авто на водні, витративши 400 доларів...
R2 » Суб 18 тра, 2019 01:33
9 821
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 тра, 2019 12:35
artemenko08
УЗ витрачає на утримання інфраструктури в 15 разів...
R2 » П'ят 17 тра, 2019 07:01
1 90
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 тра, 2019 07:01
ishenkov

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72990)
06.07.2019 12:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.