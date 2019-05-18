Українець витрачає на ліки $73 на рік - дослідження
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Недавно болел: пару пшикалок + антибиотик + какие-то еще таблетки от горла потянули на 1200 грн. А детские лекарства обычно дороже.
Как правило, половина таблеток с пшикалками - фуфломицины бесполезные, и антибиотики в большинстве случаев излишни. Плюс банальное закаливание, и о простудах с гриппами можно забыть на годы, за редкими исключениями, по своему опыту говорю Так что выбрасывать по 2000 грн на каждый грипп - это скорее пичкать ребёнка бесполезными лекарствами и упорно игнорировать профилактику, прививки в том числе
Антибиотики врач выписывает пациенту не просто так.
Как по мне, у каждого свой путь лечения - смотреть Коморовского и пить калинки-малинки или идти к специалисту.