RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:27

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Пропонуємо до обговорення:
Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві. Враховувалися ціни на молоко, рис, сир, деякі види овочів і алкоголь, повідомляє Numbeo.

Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 89649
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 124 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:28

Про молочку и пиво лучше бы молчали...
freelanc
 
Повідомлень: 35
З нами з: 04.11.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:57
4 161
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 22:14
warlamp
Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві
R2 » Чет 04 лип, 2019 14:10
2 56
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:16
Faceless
SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9
R2 » Вів 02 лип, 2019 07:53
2 100
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 13:20
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (72955)
05.07.2019 13:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.