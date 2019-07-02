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Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:27
Пропонуємо до обговорення:
Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві. Враховувалися ціни на молоко, рис, сир, деякі види овочів і алкоголь, повідомляє Numbeo.
Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:28
Про молочку и пиво лучше бы молчали...
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