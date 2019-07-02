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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:27

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Пропонуємо до обговорення:
Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві. Враховувалися ціни на молоко, рис, сир, деякі види овочів і алкоголь, повідомляє Numbeo.

Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:28

Про молочку и пиво лучше бы молчали...
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15

Бестолковое сравнение от журналистов мелких газет. В соседнем сетевом супермаркете в Украине за 36,8 грн я могу купить два литра пива. Надо сравнивать продукцию схожего уровня качества и сегмента позиционирования.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:47

Что за тупой вброс?
Почему не указали что по данным этого же ресурса в Варшаве дороже:
хлеб на 40%
яица на 85%
свинина на 85%
яблоки на 30%
картошка на 32%
проезд в общественном транспорте В 3,83 раза
коммуналка на 50%
интернет в 2,8 раза
спорт на 50%
кинотеатры в 2 раза
обучение на 40%
аренда жилья на 40% в среднем
стоимость жилья в 2,15 раза
Где нормальная подача информации?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:16

  smart_analyst2017 написав:Что за тупой вброс?
Почему не указали что по данным этого же ресурса в Варшаве дороже:
хлеб на 40%
яица на 85%
свинина на 85%
яблоки на 30%
картошка на 32%
проезд в общественном транспорте В 3,83 раза
коммуналка на 50%
интернет в 2,8 раза
спорт на 50%
кинотеатры в 2 раза
обучение на 40%
аренда жилья на 40% в среднем
стоимость жилья в 2,15 раза
Где нормальная подача информации?


Все, что вы написали про продукты питания в Варшаве - ложь! И яйца, и свинина, и картошка там дешевле. Хлеб - так же. Яблоки - дороже, но это только в этом сезоне из-за огромного урожая и, сооветственно, низкой цены в Украине.

Далее:
- транспорт - правда;
- коммуналка - неправда, примерно одинаково;
- развлечения - неправда, примерно одинаково;
- интернет - правда;
- образование - неправда, примерно одинаково (по крайней мере высшее);
- аренда жилья - правда, возможно даже не на 40%, а не 60-70%;
- стоимость жилья - правда.

В Варшаве, как и в целом в Польше, дороже, чем в Украине, все, для производства чего неодходимо много труда (сфера услуг), а также то, что ликвидно и капитализируется (недвижимость, средства производства).

Все остальное (импорт и товары местного производства) стоит либо столько же, либо дешевле
zРадио
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