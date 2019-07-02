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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #12>
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:27

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Пропонуємо до обговорення:
Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві. Враховувалися ціни на молоко, рис, сир, деякі види овочів і алкоголь, повідомляє Numbeo.

Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:28

Про молочку и пиво лучше бы молчали...
freelanc
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15

Бестолковое сравнение от журналистов мелких газет. В соседнем сетевом супермаркете в Украине за 36,8 грн я могу купить два литра пива. Надо сравнивать продукцию схожего уровня качества и сегмента позиционирования.
andrey_spec
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:47

Что за тупой вброс?
Почему не указали что по данным этого же ресурса в Варшаве дороже:
хлеб на 40%
яица на 85%
свинина на 85%
яблоки на 30%
картошка на 32%
проезд в общественном транспорте В 3,83 раза
коммуналка на 50%
интернет в 2,8 раза
спорт на 50%
кинотеатры в 2 раза
обучение на 40%
аренда жилья на 40% в среднем
стоимость жилья в 2,15 раза
Где нормальная подача информации?
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:16

  smart_analyst2017 написав:Что за тупой вброс?
Почему не указали что по данным этого же ресурса в Варшаве дороже:
хлеб на 40%
яица на 85%
свинина на 85%
яблоки на 30%
картошка на 32%
проезд в общественном транспорте В 3,83 раза
коммуналка на 50%
интернет в 2,8 раза
спорт на 50%
кинотеатры в 2 раза
обучение на 40%
аренда жилья на 40% в среднем
стоимость жилья в 2,15 раза
Где нормальная подача информации?


Все, что вы написали про продукты питания в Варшаве - ложь! И яйца, и свинина, и картошка там дешевле. Хлеб - так же. Яблоки - дороже, но это только в этом сезоне из-за огромного урожая и, сооветственно, низкой цены в Украине.

Далее:
- транспорт - правда;
- коммуналка - неправда, примерно одинаково;
- развлечения - неправда, примерно одинаково;
- интернет - правда;
- образование - неправда, примерно одинаково (по крайней мере высшее);
- аренда жилья - правда, возможно даже не на 40%, а не 60-70%;
- стоимость жилья - правда.

В Варшаве, как и в целом в Польше, дороже, чем в Украине, все, для производства чего неодходимо много труда (сфера услуг), а также то, что ликвидно и капитализируется (недвижимость, средства производства).

Все остальное (импорт и товары местного производства) стоит либо столько же, либо дешевле
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:18

"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
as-ukrprom
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:20

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

За бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец – 36,8 грн
На надо сравнивать пиво с пойлом. То что сейчас продают в Украине пивом назвать нельзя. Я вкус ячменя не помню когда пробовал.
Хотя и пиво не помню когда последний раз пил. Потому что пива нет.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24

  as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.

а почти скисшее вообще можно по 15 грн купить.
vetka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:27

Я не знаю где вы в Варшаве такие цены нашли, не надо "зраду" в Украине распространять
ed_popov0696
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:36

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.


Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.

Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
alter
 
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