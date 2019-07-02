Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві. Враховувалися ціни на молоко, рис, сир, деякі види овочів і алкоголь, повідомляє Numbeo.
Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 12:27
Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:15
Бестолковое сравнение от журналистов мелких газет. В соседнем сетевом супермаркете в Украине за 36,8 грн я могу купить два литра пива. Надо сравнивать продукцию схожего уровня качества и сегмента позиционирования.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:47
Что за тупой вброс?
Почему не указали что по данным этого же ресурса в Варшаве дороже:
хлеб на 40%
яица на 85%
свинина на 85%
яблоки на 30%
картошка на 32%
проезд в общественном транспорте В 3,83 раза
коммуналка на 50%
интернет в 2,8 раза
спорт на 50%
кинотеатры в 2 раза
обучение на 40%
аренда жилья на 40% в среднем
стоимость жилья в 2,15 раза
Где нормальная подача информации?
Додано: П'ят 05 лип, 2019 14:16
Все, что вы написали про продукты питания в Варшаве - ложь! И яйца, и свинина, и картошка там дешевле. Хлеб - так же. Яблоки - дороже, но это только в этом сезоне из-за огромного урожая и, сооветственно, низкой цены в Украине.
Далее:
- транспорт - правда;
- коммуналка - неправда, примерно одинаково;
- развлечения - неправда, примерно одинаково;
- интернет - правда;
- образование - неправда, примерно одинаково (по крайней мере высшее);
- аренда жилья - правда, возможно даже не на 40%, а не 60-70%;
- стоимость жилья - правда.
В Варшаве, как и в целом в Польше, дороже, чем в Украине, все, для производства чего неодходимо много труда (сфера услуг), а также то, что ликвидно и капитализируется (недвижимость, средства производства).
Все остальное (импорт и товары местного производства) стоит либо столько же, либо дешевле
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:18
"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:20
Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
За бутылку пива объемом 0,33 л поляк заплатит 4,6 злотых (32,7 грн), украинец – 36,8 грн
На надо сравнивать пиво с пойлом. То что сейчас продают в Украине пивом назвать нельзя. Я вкус ячменя не помню когда пробовал.
Хотя и пиво не помню когда последний раз пил. Потому что пива нет.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:24
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:27
Я не знаю где вы в Варшаве такие цены нашли, не надо "зраду" в Украине распространять
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:36
Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
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