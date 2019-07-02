Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

alter написав:

vetka написав:

Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?

Почему я говорю про перекручивание? Потому что я не говорил о том, что любое дорогое (25-30) молоко - лучше. Некоторое из них - просто неплохое, но дорогое молоко.Что же касается переработки исходного молока, полученного от коровы, перед тем, как его упаковать и отправить в розничные сети, это, к примеру, такие процессы, как контроль химической, биологической, радиационной безопасности сырья, контроль здоровья поголовья (это уже в вертикально интегрированных структурах), контроль биохимического состава т.е. уровни белка, жирности, и их нормализация, и т.д. Наверняка что-то упустил.Вы ведь не думаете, что молокозавод - это просто наливайка по пакетам, не так ли?