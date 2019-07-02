Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?
Не перекручивайте мои слова. Я написал, что цены, указанные в дискуссии выше, действительно есть, но на соответствующие товары.
Кроме того, да, я действительно считаю, что, к примеру, молоко с сертификатом органик по цене 30 грн/литр качеством выше, чем молоко малоизвестного производителя в нижней ценовой категории, например 15 грн/упаковка, который пожалел денег на бренд, упаковку, и вполне вероятно, что также на закупку сырья и его обработку. Вы удовлетворены?
alter написав:Не перекручивайте мои слова. Я написал, что цены, указанные в дискуссии выше, действительно есть, но на соответствующие товары.
Кроме того, да, я действительно считаю, что, к примеру, молоко с сертификатом органик по цене 30 грн/литр качеством выше, чем молоко малоизвестного производителя в нижней ценовой категории, например 15 грн/упаковка, который пожалел денег на бренд, упаковку, и вполне вероятно, что также на закупку сырья и его обработку. Вы удовлетворены?
Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Чего-то дороговато. Цена за пакет в 0,9 литра в гипере начинается от 45 рублей, а буренка, приезжающая к дому три раза в неделю, торгует литр жирностью в 3,8% тоже по этой цене. Творог на базаре - 220 руб/кг. А ведь ситуация с молоком в России, откровенно говоря, плохая - против времен РСФСР объемы упали на 40%
alter написав:Не перекручивайте мои слова. Я написал, что цены, указанные в дискуссии выше, действительно есть, но на соответствующие товары.
Кроме того, да, я действительно считаю, что, к примеру, молоко с сертификатом органик по цене 30 грн/литр качеством выше, чем молоко малоизвестного производителя в нижней ценовой категории, например 15 грн/упаковка, который пожалел денег на бренд, упаковку, и вполне вероятно, что также на закупку сырья и его обработку. Вы удовлетворены?
Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?
Почему я говорю про перекручивание? Потому что я не говорил о том, что любое дорогое (25-30) молоко - лучше. Некоторое из них - просто неплохое, но дорогое молоко. Что же касается переработки исходного молока, полученного от коровы, перед тем, как его упаковать и отправить в розничные сети, это, к примеру, такие процессы, как контроль химической, биологической, радиационной безопасности сырья, контроль здоровья поголовья (это уже в вертикально интегрированных структурах), контроль биохимического состава т.е. уровни белка, жирности, и их нормализация, и т.д. Наверняка что-то упустил. Вы ведь не думаете, что молокозавод - это просто наливайка по пакетам, не так ли?
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Чего-то дороговато. Цена за пакет в 0,9 литра в гипере начинается от 45 рублей, а буренка, приезжающая к дому три раза в неделю, торгует литр жирностью в 3,8% тоже по этой цене. Творог на базаре - 220 руб/кг. А ведь ситуация с молоком в России, откровенно говоря, плохая - против времен РСФСР объемы упали на 40%
Такие цены, давно уже. Начинаются действительно около 15 грн за 0,9л. Молоко на разлив только с рук можно купить, цен не знаю. Творог на рынках от 35-40 грн/кг, магазинный обычно от 75.
vetka написав: Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?
Почему я говорю про перекручивание? Потому что я не говорил о том, что любое дорогое (25-30) молоко - лучше. Некоторое из них - просто неплохое, но дорогое молоко. Что же касается переработки исходного молока, полученного от коровы, перед тем, как его упаковать и отправить в розничные сети, это, к примеру, такие процессы, как контроль химической, биологической, радиационной безопасности сырья, контроль здоровья поголовья (это уже в вертикально интегрированных структурах), контроль биохимического состава т.е. уровни белка, жирности, и их нормализация, и т.д. Наверняка что-то упустил. Вы ведь не думаете, что молокозавод - это просто наливайка по пакетам, не так ли?
В результате всего этого эта субстанция на молоко то абсолютно не похоже не по вкусу не по виду. Достаточно купить для сравнения фермерское. Я уже не говорю про молоко 30 летней давности. А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.
vetka написав: Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?
Почему я говорю про перекручивание? Потому что я не говорил о том, что любое дорогое (25-30) молоко - лучше. Некоторое из них - просто неплохое, но дорогое молоко. Что же касается переработки исходного молока, полученного от коровы, перед тем, как его упаковать и отправить в розничные сети, это, к примеру, такие процессы, как контроль химической, биологической, радиационной безопасности сырья, контроль здоровья поголовья (это уже в вертикально интегрированных структурах), контроль биохимического состава т.е. уровни белка, жирности, и их нормализация, и т.д. Наверняка что-то упустил. Вы ведь не думаете, что молокозавод - это просто наливайка по пакетам, не так ли?
В результате всего этого эта субстанция на молоко то абсолютно не похоже не по вкусу не по виду. Достаточно купить для сравнения фермерское. Я уже не говорю про молоко 30 летней давности. А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.
п.с. Фермерское разливное в регионе по 17 грн.
Попробуйте молоко Молокия. В последний раз на вкус было как парное. Фермерское у нас дороже, было около 23-24, тоже неплохое, но слишком быстро скисает, перестали брать.