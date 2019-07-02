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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44

  alter написав:Попробуйте молоко Молокия. В последний раз на вкус было как парное.
Фермерское у нас дороже, было около 23-24, тоже неплохое, но слишком быстро скисает, перестали брать.

Около года назад перепробовал очень многих производителей и когда брать с рук стало не всегда безопасно из-за тары, перешел на фермерское и ничуть не жалею.
Если что-то изменилось с тех пор это радует, нужно попробовать.
Скисание как и остальные биохимические процессы это нормальное явление, но результат у разного молока не одинаков. Значит есть добавки, не всегда полезные.
Только вот не должно молоко превращаться в жижу из сточной канавы.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:48

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

  Волгарь написав:Чего-то дороговато. Цена за пакет в 0,9 литра в гипере начинается от 45 рублей, а буренка, приезжающая к дому три раза в неделю, торгует литр жирностью в 3,8% тоже по этой цене. Творог на базаре - 220 руб/кг.
А ведь ситуация с молоком в России, откровенно говоря, плохая - против времен РСФСР объемы упали на 40%

На рынке в Киеве молоко литр 15-17грн. Творог 60грн за кг. Фермерский.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:53

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

На рынке земляника маленький стаканчик - 100грн.
Нет пределов.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:59

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.
У Польщі наданням допомоги аграріям, передусім, розподілом коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), займається Агенція реструктуризації і модернізації сільського господарства (ARiMR). На безпосередні виплати аграріям цей орган отримав від ЄІБ в 2016 році понад 14,8 млрд злотих (більше 3,4 млрд євро). Градація категорій щодо отримання такої допомоги є досить широкою: від доплат за кожен гектар управних угідь й озеленення земель – до дистрибуції сільськогосподарських товарів та допомоги молодим фермерам на започаткування власного бізнесу. Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро). https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinki.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:06

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

vetka написав:
  alter написав:
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.


Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.

Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.

Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?


Не знаю, что вы считаете супер качеством, просто нормальное, качественное, не порошковое молоко.
Старий Порицьк например
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