Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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alter написав:Попробуйте молоко Молокия. В последний раз на вкус было как парное. Фермерское у нас дороже, было около 23-24, тоже неплохое, но слишком быстро скисает, перестали брать.
Около года назад перепробовал очень многих производителей и когда брать с рук стало не всегда безопасно из-за тары, перешел на фермерское и ничуть не жалею. Если что-то изменилось с тех пор это радует, нужно попробовать. Скисание как и остальные биохимические процессы это нормальное явление, но результат у разного молока не одинаков. Значит есть добавки, не всегда полезные. Только вот не должно молоко превращаться в жижу из сточной канавы.
Волгарь написав:Чего-то дороговато. Цена за пакет в 0,9 литра в гипере начинается от 45 рублей, а буренка, приезжающая к дому три раза в неделю, торгует литр жирностью в 3,8% тоже по этой цене. Творог на базаре - 220 руб/кг. А ведь ситуация с молоком в России, откровенно говоря, плохая - против времен РСФСР объемы упали на 40%
На рынке в Киеве молоко литр 15-17грн. Творог 60грн за кг. Фермерский.
Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.
У Польщі наданням допомоги аграріям, передусім, розподілом коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), займається Агенція реструктуризації і модернізації сільського господарства (ARiMR). На безпосередні виплати аграріям цей орган отримав від ЄІБ в 2016 році понад 14,8 млрд злотих (більше 3,4 млрд євро). Градація категорій щодо отримання такої допомоги є досить широкою: від доплат за кожен гектар управних угідь й озеленення земель – до дистрибуції сільськогосподарських товарів та допомоги молодим фермерам на започаткування власного бізнесу. Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро). https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinki.html
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?
Не знаю, что вы считаете супер качеством, просто нормальное, качественное, не порошковое молоко. Старий Порицьк например
Ой+ написав:Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.
Вы не наговаривайте - "наш" аграрий Косюк тоже очень недурно использует государственные дотации
Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки. Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир. Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют. Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн. В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых. Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Ой+ написав: Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.
А Косюк и получает их! ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в МХП. Но только свои деньги европейцы дают на условиях возвратности и под процент! А деньгами украинских налогоплательщиков оплачиваются яхты и Астон Мартины этого кореша Порошенко!
Разница в нюансах деньги он действительно получает и от Украины, и от ЕС...
Ой+ написав: Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Притча во языцех... А в Торонто Биг Маг будет стоит столько же, сколько в Киеве, или "чуток" дороже?? Уже миллион раз писал - разницу определяет лишь стоимость труда и капитала! Все - других факторов нет при условии, что рынки работают в условиях конкуренции (а рынок общепита монополизировать невозможно даже в Украине).
Интереснее здесь сравнивать Киев с Варшавой, а не Торонто. Почему цены в Варшаве такие же, как в Киеве, а зарплаты - втрое выше? Не потому ли, что в Украине дельту присваивают монополисты Косюки, снимающие с внутреннего рынка бОльшие сливки, нежели на экспорте??
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 05 лип, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
Ой+ написав:Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки. Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир. Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют. Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн. В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых. Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Зачем перевирать, кофе в кафе - это уже услуги (входять зп персонала, налоги, аренда недвижимости, комунальные), и кофе в пачке которое продается в супермаркете - это товар. Не путайте услуги и товар. Польское кофе у нас уже продается везде, даже с учетом НДС и пошлин оно очень конкурентноспособно.