Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир.Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют.Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн.В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых.Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.