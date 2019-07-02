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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:44

  alter написав:Попробуйте молоко Молокия. В последний раз на вкус было как парное.
Фермерское у нас дороже, было около 23-24, тоже неплохое, но слишком быстро скисает, перестали брать.

Около года назад перепробовал очень многих производителей и когда брать с рук стало не всегда безопасно из-за тары, перешел на фермерское и ничуть не жалею.
Если что-то изменилось с тех пор это радует, нужно попробовать.
Скисание как и остальные биохимические процессы это нормальное явление, но результат у разного молока не одинаков. Значит есть добавки, не всегда полезные.
Только вот не должно молоко превращаться в жижу из сточной канавы.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:48

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

  Волгарь написав:Чего-то дороговато. Цена за пакет в 0,9 литра в гипере начинается от 45 рублей, а буренка, приезжающая к дому три раза в неделю, торгует литр жирностью в 3,8% тоже по этой цене. Творог на базаре - 220 руб/кг.
А ведь ситуация с молоком в России, откровенно говоря, плохая - против времен РСФСР объемы упали на 40%

На рынке в Киеве молоко литр 15-17грн. Творог 60грн за кг. Фермерский.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 16:53

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

На рынке земляника маленький стаканчик - 100грн.
Нет пределов.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:59

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.
У Польщі наданням допомоги аграріям, передусім, розподілом коштів Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), займається Агенція реструктуризації і модернізації сільського господарства (ARiMR). На безпосередні виплати аграріям цей орган отримав від ЄІБ в 2016 році понад 14,8 млрд злотих (більше 3,4 млрд євро). Градація категорій щодо отримання такої допомоги є досить широкою: від доплат за кожен гектар управних угідь й озеленення земель – до дистрибуції сільськогосподарських товарів та допомоги молодим фермерам на започаткування власного бізнесу. Зокрема, торік у Польщі за один гектар орних угідь фермер (після заповнення відповідної анкети) отримував безпосередню доплату в розмірі 462 злотих (понад 107 євро), за озеленення на площі 1 га – 310 злотих (майже 72 євро), а молодий аграрій за роботу на 1 га землі – 231 злотих (понад 53 євро). Держава також виплачує європейські кошти фермерам за вирощування окремих видів культур і за утримання поголів'я худоби. Наприклад, за 1 га площі, де вирощувалися помідори, польський фермер торік міг отримати безпосередню допомогу у розмірі понад 3 тис. злотих (майже 700 євро), за картоплю – понад 1,2 тис. злотих (майже 280 євро), а цукрові буряки – майже 2 тис. злотих (понад 460 євро). Водночас, за кожну корову польський фермер у 2016-му отримував безпосередню допомогу в розмірі 322 злотих (близько 75 євро), за козу – 68 злотих (майже 16 євро). В цьому році кошти безпосередніх доплат селянам у Польщі будуть наближеними до рівня минулого року і становитимуть близько 14 млрд злотих (понад 3,2 млрд євро). https://www.ukrinform.ua/rubric-economy ... rinki.html
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:06

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

vetka написав:
  alter написав:
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.


Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.

Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.

Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?


Не знаю, что вы считаете супер качеством, просто нормальное, качественное, не порошковое молоко.
Старий Порицьк например
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:19

  Ой+ написав:Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.


Вы не наговаривайте - "наш" аграрий Косюк тоже очень недурно использует государственные дотации :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

За один лишь 2018-й год он получил 970 млн грн государственной помощи! Безвозмездной помощи! Не кредитов, не возмещения НДС, а пособия!
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/02/8/645090/

А теперь фокус - открываем отчетность МХП за 2018-й:
https://www.mhp.com.ua/library/file/pre ... kr-fin.pdf

Чистая прибыль = 128 млн долларов, или 3,5 млрд грн. То есть, внимание, государство безвозмездно помогло на 1 млрд грн тому, кто и без его помощи сделал бы 2,5 млрд грн чистой прибыли за 1 год.

Как тебе такое, Илон Маск???

Вот просто интересно, куда смотрят антикоррупционые органы? В свой карман, которому Косюк так же "помогает", как государство - ему? :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:10

  zРадио написав:
  Ой+ написав:Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.


Вы не наговаривайте - "наш" аграрий Косюк тоже очень недурно использует государственные дотации :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.
Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир.
Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют.
Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн.
В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых.
Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.
https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:10

Это по данным Numbeo, которые могут быть далеки от текущего состояния дел. А просто зайти на сайт того же Ашана и сравнить цены - журналюгам слишком сложно.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:25

  Ой+ написав: Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.


А Косюк и получает их! ЕБРР - один из крупнейших инвесторов в МХП. Но только свои деньги европейцы дают на условиях возвратности и под процент! А деньгами украинских налогоплательщиков оплачиваются яхты и Астон Мартины этого кореша Порошенко!

Разница в нюансах :mrgreen: деньги он действительно получает и от Украины, и от ЕС...

  Ой+ написав:
Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.
https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat


Притча во языцех... А в Торонто Биг Маг будет стоит столько же, сколько в Киеве, или "чуток" дороже?? Уже миллион раз писал - разницу определяет лишь стоимость труда и капитала! Все - других факторов нет при условии, что рынки работают в условиях конкуренции (а рынок общепита монополизировать невозможно даже в Украине).

Интереснее здесь сравнивать Киев с Варшавой, а не Торонто. Почему цены в Варшаве такие же, как в Киеве, а зарплаты - втрое выше? Не потому ли, что в Украине дельту присваивают монополисты Косюки, снимающие с внутреннего рынка бОльшие сливки, нежели на экспорте??
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 05 лип, 2019 19:31, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 19:27

  Ой+ написав:Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.
Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир.
Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют.
Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн.
В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых.
Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.
https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat

Зачем перевирать, кофе в кафе - это уже услуги (входять зп персонала, налоги, аренда недвижимости, комунальные), и кофе в пачке которое продается в супермаркете - это товар. Не путайте услуги и товар. Польское кофе у нас уже продается везде, даже с учетом НДС и пошлин оно очень конкурентноспособно.
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