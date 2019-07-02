Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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Ой+ написав:Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки. Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир. Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют. Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн. В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых. Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Как всегда лишь бы написать - киевский "американо" из киоска за 13 грн.надо сравнивать со "small" из Tim Hortons - самая популярная сеть в стране, который стоит примерно 20 грн., да и с чаевыми в Канаде дело обстоит немножко не так как в США с их 15% Кстати, и насчет украинской речи на улицах мягко говоря не совсем правда, разве что в некоторых местах на Bloor St.W, в Торонто русский можно услышать намного чаще