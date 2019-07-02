Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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Ой+ написав:Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки. Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир. Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют. Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн. В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых. Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Как всегда лишь бы написать - киевский "американо" из киоска за 13 грн.надо сравнивать со "small" из Tim Hortons - самая популярная сеть в стране, который стоит примерно 20 грн., да и с чаевыми в Канаде дело обстоит немножко не так как в США с их 15% Кстати, и насчет украинской речи на улицах мягко говоря не совсем правда, разве что в некоторых местах на Bloor St.W, в Торонто русский можно услышать намного чаще
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
С ума сойти. 2л 2,5 жирности Яготинского везде стоит порядка 48-52 грн. И в этой упаковке дешевле. 900 гр 25 грн. Не было указано жирность молока. Кстати, в некоторых странах молоко тем дороже, чем ниже жирность, в некоторых - наоборот. Где-то 2 месяца назад узнал - офигел.
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.
Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.
Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.
Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?
Есть производители со стабильным качеством и с многоуровневым контролем, со своими фермами, а есть скупающие все подряд у кого угодно и тупо фасующие "шопривезли". Конечно, быть на 100% уверенным в гарантированном качестве нельзя.
alter написав:Не перекручивайте мои слова. Я написал, что цены, указанные в дискуссии выше, действительно есть, но на соответствующие товары.
Кроме того, да, я действительно считаю, что, к примеру, молоко с сертификатом органик по цене 30 грн/литр качеством выше, чем молоко малоизвестного производителя в нижней ценовой категории, например 15 грн/упаковка, который пожалел денег на бренд, упаковку, и вполне вероятно, что также на закупку сырья и его обработку. Вы удовлетворены?
Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?
"Хэлло-плиз" (с) Входной контроль, оборудование по пастеризации/ультрапастеризации, пакование и хранение, логистика. Поедьте в село, где бабка не помыв руки после сортира вам надоит из такой-же немытой коровы, которая была-бы здорова. Это типа молоко. И на полке в магазине в тетрапаке тоже молоко. Но это РАЗНОЕ молоко.
ruvex написав:А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.
если на пакете написано "пастеризованное", то это как раз не удивительно - т.к. кипяченое молоко не скисает нормально.
Потому что при пастеризации, а тем более суперпастеризации погибают бактерии, обеспечивающие молочнокислое брожение. Купив-же закваску тут-же рядом с молоком и добавив в это-же молоко в йогуртнице, можно получить совершенно спокойно кефир, йогурт, сметану и тп.
ruvex написав:А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.
если на пакете написано "пастеризованное", то это как раз не удивительно - т.к. кипяченое молоко не скисает нормально.
Верно. Но нормальное молоко превращается в осадок (творожистого вида) и воду молочного цвета, подобного запаха не будет, как от молока из пакетов. Достаточно купить молоко с рук, прокипятить и оставить часть для эксперимента. С того, что получится можно еще испечь отличные оладьи, а вот пакетное даже нюхать не станете. Тоже самое со многими твердыми сырами наших производителей, если про него забыть, он не засохнет и не начнет потихоньку плесневеть в отличие от импортного примерно одной ценовой категории. Наши сыры не вызревают по технологии их "формируют".
поузнавайте что происходит при нормализации жиров в молоке
Ой+ написав:Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.
Вы не наговаривайте - "наш" аграрий Косюк тоже очень недурно использует государственные дотации
Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки. Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир. Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют. Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн. В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых. Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки. https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat
Правильно! Так надо переводить тему с "неудобных" вопросов!