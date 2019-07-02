RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:02

  Ой+ написав:Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.
Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир.
Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют.
Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн.
В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых.
Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.
https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat


Как всегда лишь бы написать - киевский "американо" из киоска за 13 грн.надо сравнивать со "small" из Tim Hortons - самая популярная сеть в стране, который стоит примерно 20 грн., да и с чаевыми в Канаде дело обстоит немножко не так как в США с их 15% :) Кстати, и насчет украинской речи на улицах мягко говоря не совсем правда, разве что в некоторых местах на Bloor St.W, в Торонто русский можно услышать намного чаще :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1480
З нами з: 21.03.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 445 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:51

Как так? нам-же рассказывают, что там невыгодно работать - все что зарабатывается уходит на дорогую еду?
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:00

  as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.


С ума сойти.
2л 2,5 жирности Яготинского везде стоит порядка 48-52 грн. И в этой упаковке дешевле. 900 гр 25 грн.
Не было указано жирность молока.
Кстати, в некоторых странах молоко тем дороже, чем ниже жирность, в некоторых - наоборот. Где-то 2 месяца назад узнал - офигел.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:04

  vetka написав:
  alter написав:
as-ukrprom написав:"Один літр молока коштує в Києві в середньому 24,6 грн". Врут. сегодня утром купил пакет 0,9 литра молока (длительного хранения!) за 21 гр. Обычное в маркетах - на 3-4 грн дешевле. Провокаторы.


Я вчера тоже купил, 0.9 по акции, за 18, что составляет 19.80 за литр. Тем не менее, без акций обычное молоко стоит около 22-25 грн за пакет или бутылку 0.9л, что составляет 24.5-27.5 грн/л.

Молоко, как вы пишете, на 3-4 грн дешевле, также некоторые виды есть, типа Хуторок и прочее аналогичное в самой дешевой упаковке. Но это намного ниже средней цены, и, думаю, такого же качества.

Вы реально думаете, что молоко по 25-30 грн за литр супер качества?


Есть производители со стабильным качеством и с многоуровневым контролем, со своими фермами, а есть скупающие все подряд у кого угодно и тупо фасующие "шопривезли".
Конечно, быть на 100% уверенным в гарантированном качестве нельзя.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:09

  vetka написав:
  alter написав:Не перекручивайте мои слова. Я написал, что цены, указанные в дискуссии выше, действительно есть, но на соответствующие товары.

Кроме того, да, я действительно считаю, что, к примеру, молоко с сертификатом органик по цене 30 грн/литр качеством выше, чем молоко малоизвестного производителя в нижней ценовой категории, например 15 грн/упаковка, который пожалел денег на бренд, упаковку, и вполне вероятно, что также на закупку сырья и его обработку. Вы удовлетворены?

Я не перекручивала ваши слова, а задала конкретный вопрос. И ответ ваш услышала. Про бренд и рекламу все понятно, это все включено в стоимость и никак не влияет на качество молока, а вот что такое переработка сырья, в данном случае молока, мне не совсем понятно. Как его нужно переработать, что бы из молока вышло молоко?


"Хэлло-плиз" (с) :lol:
Входной контроль, оборудование по пастеризации/ультрапастеризации, пакование и хранение, логистика.
Поедьте в село, где бабка не помыв руки после сортира вам надоит из такой-же немытой коровы, которая была-бы здорова. Это типа молоко.
И на полке в магазине в тетрапаке тоже молоко.
Но это РАЗНОЕ молоко.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:17

  RomanTik написав:
  ruvex написав:А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.

если на пакете написано "пастеризованное", то это как раз не удивительно - т.к. кипяченое молоко не скисает нормально.


Потому что при пастеризации, а тем более суперпастеризации погибают бактерии, обеспечивающие молочнокислое брожение. Купив-же закваску тут-же рядом с молоком и добавив в это-же молоко в йогуртнице, можно получить совершенно спокойно кефир, йогурт, сметану и тп.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:22

  ruvex написав:
  RomanTik написав:
  ruvex написав:А если пойти дальше и оставить с пол кружки магазинного молока в холодильнике дней на 10, то кефиром оно не станет, а превратится в вонючую жижу.

если на пакете написано "пастеризованное", то это как раз не удивительно - т.к. кипяченое молоко не скисает нормально.

Верно. Но нормальное молоко превращается в осадок (творожистого вида) и воду молочного цвета, подобного запаха не будет, как от молока из пакетов.
Достаточно купить молоко с рук, прокипятить и оставить часть для эксперимента.
С того, что получится можно еще испечь отличные оладьи, а вот пакетное даже нюхать не станете.
Тоже самое со многими твердыми сырами наших производителей, если про него забыть, он не засохнет и не начнет потихоньку плесневеть в отличие от импортного примерно одной ценовой категории. Наши сыры не вызревают по технологии их "формируют".


поузнавайте что происходит при нормализации жиров в молоке
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 00:27

  Ой+ написав:
  zРадио написав:
  Ой+ написав:Поляки гарно скористались дотаціями ЄС для с/г, на відміну від наших аграріїв.


Вы не наговаривайте - "наш" аграрий Косюк тоже очень недурно использует государственные дотации :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


Тема вартість продукції у Києві і Варшаві. У Варшаві на низьку вартість продуктів позитивно впливають дотації ЄС понад 3 лярди в рік. Я думаю, що якби той же Косюк отримував гроші від ЄС, то це би морально зачіпало значно менше, а може навіть навпаки.
Але краще порівнювати вартість українських і канадських харчів. Поїв голубців і відчув себе мільйонером.
"Я гулял по Торонто, слышал украинский на улицах и подумал: а может, я в Украине? А потом зашел в ресторан. И когда получил чек, понял: нет, я в Торонто. Тут дешевле", - сострил Владимир.
Но на родине шутку, похоже, восприняли за чистую монету. И принялись пенять президенту: где же ты кормишься, если в Канаде дешевле? Сравнили цены и мы. Но не по-научному (соотношение цены и зарплаты и т.д.), а так, как бы сделал и сам Зеленский - по курсу валют.
Помнится, Владимир Александрович признавался - он известный кофеман. В Киеве "американо" в киоске стоит в среднем 13 грн. В ресторанах дороже – от 35-40 грн.
В Торонто средняя цена уличного кофе 4,33 канадских доллара (примерно 86 грн.). В ресторане цена та же, плюс обязательные 15% чаевых.
Также Владимир, по его словам, любит борщ. В Торонто большая украинская диаспора, и найти ресторан с нашей национальной кухней несложно. Crepes Club ("Блинчик Клуб") на Болдуин-стрит предлагает отведать борщ за 280 грн, вареники за 435 грн и даже капустные рулеты, так здесь обозвали голубцы, за 470 грн за 2 штуки.
https://kp.ua/politics/641383-otvet-zel ... le-kormiat


Правильно!
Так надо переводить тему с "неудобных" вопросов! :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9599
З нами з: 31.01.12
Подякував: 4233 раз.
Подякували: 2227 раз.
 
Профіль
2
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У Києві у чоловіка вкрали 1,2 млн гривень
R2 » Чет 04 лип, 2019 13:57
4 183
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 22:14
warlamp
Топ-5 робочих спеціальностей з найвищими зарплатами в Києві
R2 » Чет 04 лип, 2019 14:10
2 66
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лип, 2019 14:16
Faceless
SpaceX знизила вартість польоту на Falcon 9
R2 » Вів 02 лип, 2019 07:53
2 101
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лип, 2019 13:20
0mage0

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.