Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))
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Додано: Суб 06 лип, 2019 20:36
freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))
Додано: Суб 06 лип, 2019 20:56
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