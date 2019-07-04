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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:36

freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:56

  vetka написав:freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))


Аццки плюсую freeze и rjkz. vetka, без обид - как медик вы сильны как раз в болезнях, а не технологиях промышленного производства :D
zРадио
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