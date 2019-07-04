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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:28

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

vetka написав:
  rjkz написав:
"Хэлло-плиз" (с)
Входной контроль, оборудование по пастеризации/ультрапастеризации, пакование и хранение, логистика.
Поедьте в село, где бабка не помыв руки после сортира вам надоит из такой-же немытой коровы, которая была-бы здорова. Это типа молоко.
И на полке в магазине в тетрапаке тоже молоко.
Но это РАЗНОЕ молоко.


Я в детстве всё лето проводила как раз в селе и пила молоко, иногда даже сразу из под коровы, парное скажем так и жива - здорова и пользы от того настоящего молока, даже надоившей бабушки с грязными руками и грязное ведро намного больше, чем от того "молока", которое прошло кучу обратки и всяких проверок, которое даже не скисает. И молоко не разное, а либо это молоко, либо НЕ молоко.


Стремно пить парное молоко, куча заразы и никакого контроля.
Всегда вспоминаю известную советскую артистку Савинову, любителя парного молочка, заразившуюся через него бруцеллезом, и сьехавшую мозгами через это.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:36

freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))
vetka
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 20:56

  vetka написав:freeze
Жить вообще стремно и мы все умрем.
А если серьёзно, есть вещи намного опаснее парного молока и бруцелеза, я вам, как медик говорю))))


Аццки плюсую freeze и rjkz. vetka, без обид - как медик вы сильны как раз в болезнях, а не технологиях промышленного производства :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 22:11

для полноты картины стоимость продуктов надо рассматривать также и в соотношении к минимальной и средней заработной плате...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:10

  Cler написав:для полноты картины стоимость продуктов надо рассматривать также и в соотношении к минимальной и средней заработной плате...

А в чем сложность поделить самостоятельно? Цифры по минимальной/средней общедоступны.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 11:14

  Gastarbaiter написав:
  Cler написав:для полноты картины стоимость продуктов надо рассматривать также и в соотношении к минимальной и средней заработной плате...

А в чем сложность поделить самостоятельно? Цифры по минимальной/средней общедоступны.

сложности нет ни какой, но пропагандисты обычно эти цифры опускают, так как тогда картина становиться ещё более не привлекательной для украинцев...

P.S. на прошлой неделе была на Сицилии - черешня дешевле чем в Киеве, помидоры тоже и многое другое...
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 20:13

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Теперь стало главным то, что в конечном итоге есть, что сравнивать. Можно еще провести более удобную параллель с Францией.
Но есть и другая статистика, только за пятилетку 80% населения стало жить хуже и здесь хорошо бы вспомнить, что любые преобразования нужны для улучшений и не нужно забывать уровня жизни и цен взяв для сравнительных характеристик 2013 год.
Но это ведь совсем другая история, которая позиционирует все, так скажет достижения, не в выгодном свете.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:35

zРадио
Ты с головой совсем не дружишь? Я привел цифры из того же источника, по которому в статье тут зраду раздуть пытаются. :mrgreen:
smart_analyst2017
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 08:41

Cler
Ну и бред ты пишешь =))
Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.
smart_analyst2017
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  #<12345
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