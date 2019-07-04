Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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rjkz написав: "Хэлло-плиз" (с) Входной контроль, оборудование по пастеризации/ультрапастеризации, пакование и хранение, логистика. Поедьте в село, где бабка не помыв руки после сортира вам надоит из такой-же немытой коровы, которая была-бы здорова. Это типа молоко. И на полке в магазине в тетрапаке тоже молоко. Но это РАЗНОЕ молоко.
Я в детстве всё лето проводила как раз в селе и пила молоко, иногда даже сразу из под коровы, парное скажем так и жива - здорова и пользы от того настоящего молока, даже надоившей бабушки с грязными руками и грязное ведро намного больше, чем от того "молока", которое прошло кучу обратки и всяких проверок, которое даже не скисает. И молоко не разное, а либо это молоко, либо НЕ молоко.
Стремно пить парное молоко, куча заразы и никакого контроля. Всегда вспоминаю известную советскую артистку Савинову, любителя парного молочка, заразившуюся через него бруцеллезом, и сьехавшую мозгами через это.
Теперь стало главным то, что в конечном итоге есть, что сравнивать. Можно еще провести более удобную параллель с Францией. Но есть и другая статистика, только за пятилетку 80% населения стало жить хуже и здесь хорошо бы вспомнить, что любые преобразования нужны для улучшений и не нужно забывать уровня жизни и цен взяв для сравнительных характеристик 2013 год. Но это ведь совсем другая история, которая позиционирует все, так скажет достижения, не в выгодном свете.
smart_analyst2017 написав:Cler Ну и бред ты пишешь =)) Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.
на прошлой неделе в Катании на базаре за 1 кг черешни просили 1,5-2 евро (45-60 грн.), а базаре в Киеве на Подоле самая дешёвая по 70 грн.; аналогично с помидорами - в Катании по 1 евро (30 гр.), а Киеве от 35 грн. (при этом помидоры выращенные на склонах Этны намного вкуснее)...