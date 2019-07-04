Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

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smart_analyst2017 написав:Cler Ну и бред ты пишешь =)) Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.
на прошлой неделе в Катании на базаре за 1 кг черешни просили 1,5-2 евро (45-60 грн.), а базаре в Киеве на Подоле самая дешёвая по 70 грн.; аналогично с помидорами - в Катании по 1 евро (30 гр.), а Киеве от 35 грн. (при этом помидоры выращенные на склонах Этны намного вкуснее)...
Да что у вас за цены-то? В нижнем Новгороде, на 56-ом градусе широты, т.е на 650 км севернее Киева, помидоры начинаются от 60 руб/кг, самые лучшие -90-95, черешня - от 130 руб/кг, слива -80, абрикосы - от 80-ти, нектарины - от 80-ти, персики - от 60-ти, огурцы - от 40-ка. И ведь свои только огурцы, остальное привозят.
smart_analyst2017 написав:Cler Ну и бред ты пишешь =)) Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.
на прошлой неделе в Катании на базаре за 1 кг черешни просили 1,5-2 евро (45-60 грн.), а базаре в Киеве на Подоле самая дешёвая по 70 грн.; аналогично с помидорами - в Катании по 1 евро (30 гр.), а Киеве от 35 грн. (при этом помидоры выращенные на склонах Этны намного вкуснее)...
Да что у вас за цены-то? В нижнем Новгороде, на 56-ом градусе широты, т.е на 650 км севернее Киева, помидоры начинаются от 60 руб/кг, самые лучшие -90-95, черешня - от 130 руб/кг, слива -80, абрикосы - от 80-ти, нектарины - от 80-ти, персики - от 60-ти, огурцы - от 40-ка. И ведь свои только огурцы, остальное привозят.