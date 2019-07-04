Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

Додано: Пон 08 лип, 2019 19:37

Cler написав: P.S. на прошлой неделе была на Сицилии - черешня дешевле чем в Киеве, помидоры тоже и многое другое... P.S. на прошлой неделе была на Сицилии - черешня дешевле чем в Киеве, помидоры тоже и многое другое...

Дурацкая статья с цифрами взятыми из воздуха и странной выборкой. Цены в Украине гораздо ниже приведенных, как многие уже отметили.Но и "коментаторы" некоторые тоже как всегда :Вы б еще Египет привели с его ценами. Посмотрите по широтам где находится Сицилия а где Киев. Во первых Юг Италии - беднейший регион Италии. Во вторых даже в Одессе, которая по широтам как богатый и дорогой Север Италии - Милан, Венеция, обычно цены на летние фрукты - ягоды раза в 2 а то и в 3 дешевле Киевских. Хотя даже на благополучнх и в целом дорогих балеарских островах например апельсины дешевле евро стоят, а некоторые вообще бесплатно на безхозных деревьях растут. Во вторых Сицилия от Африки с дешевой продукцией очень близко - например Тунис всего порядка 100 км - намного ближе чем Киев. Это не фокус - местная продукция южных территорий, она такая. Но и не показатель.