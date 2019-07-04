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Порівняли вартість продуктів
у Києві та Варшаві

Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:14

  Cler написав:
  smart_analyst2017 написав:Cler
Ну и бред ты пишешь =))
Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.

на прошлой неделе в Катании на базаре за 1 кг черешни просили 1,5-2 евро (45-60 грн.), а базаре в Киеве на Подоле самая дешёвая по 70 грн.; аналогично с помидорами - в Катании по 1 евро (30 гр.), а Киеве от 35 грн. (при этом помидоры выращенные на склонах Этны намного вкуснее)...

Да что у вас за цены-то? В нижнем Новгороде, на 56-ом градусе широты, т.е на 650 км севернее Киева, помидоры начинаются от 60 руб/кг, самые лучшие -90-95, черешня - от 130 руб/кг, слива -80, абрикосы - от 80-ти, нектарины - от 80-ти, персики - от 60-ти, огурцы - от 40-ка.
И ведь свои только огурцы, остальное привозят.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 15:16

  Волгарь написав:
  Cler написав:
  smart_analyst2017 написав:Cler
Ну и бред ты пишешь =))
Возьми залезь в numbeo и посмотри во сколько в Палермо все дороже, чем в Киеве.

на прошлой неделе в Катании на базаре за 1 кг черешни просили 1,5-2 евро (45-60 грн.), а базаре в Киеве на Подоле самая дешёвая по 70 грн.; аналогично с помидорами - в Катании по 1 евро (30 гр.), а Киеве от 35 грн. (при этом помидоры выращенные на склонах Этны намного вкуснее)...

Да что у вас за цены-то? В нижнем Новгороде, на 56-ом градусе широты, т.е на 650 км севернее Киева, помидоры начинаются от 60 руб/кг, самые лучшие -90-95, черешня - от 130 руб/кг, слива -80, абрикосы - от 80-ти, нектарины - от 80-ти, персики - от 60-ти, огурцы - от 40-ка.
И ведь свои только огурцы, остальное привозят.

а вы не завидуйте! :mrgreen:

кстати огурцы у нас таки дешевле чем у вас...
Cler
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 16:09

Re: Порівняли вартість продуктів у Києві та Варшаві

За пляшку пива об’ємом 0,33 л поляк заплатить 4,6 злотих (32,7 грн), українець – 36,8 грн.

Это посчитали польское пиво в Украине? Кто его пьет?
Не кормите троллей:
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M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 17:50

  M-A-X написав:
За пляшку пива об’ємом 0,33 л поляк заплатить 4,6 злотих (32,7 грн), українець – 36,8 грн.

Это посчитали польское пиво в Украине? Кто его пьет?

Это посчитали немецкое пиво в Польше. Обычное пойло "а-ля Черниговское" идет по 2,50 за 0,5л.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2019 19:37

Дурацкая статья с цифрами взятыми из воздуха и странной выборкой. Цены в Украине гораздо ниже приведенных, как многие уже отметили.

Но и "коментаторы" некоторые тоже как всегда :

  Cler написав:P.S. на прошлой неделе была на Сицилии - черешня дешевле чем в Киеве, помидоры тоже и многое другое...


Вы б еще Египет привели с его ценами. Посмотрите по широтам где находится Сицилия а где Киев. Во первых Юг Италии - беднейший регион Италии. Во вторых даже в Одессе, которая по широтам как богатый и дорогой Север Италии - Милан, Венеция, обычно цены на летние фрукты - ягоды раза в 2 а то и в 3 дешевле Киевских. Хотя даже на благополучнх и в целом дорогих балеарских островах например апельсины дешевле евро стоят, а некоторые вообще бесплатно на безхозных деревьях растут. Во вторых Сицилия от Африки с дешевой продукцией очень близко - например Тунис всего порядка 100 км - намного ближе чем Киев. Это не фокус - местная продукция южных территорий, она такая. Но и не показатель.
Surfer
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