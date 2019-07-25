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Meizu пообіцяла скоро випустити
операційну систему Flyme 8

Meizu пообіцяла скоро випустити операційну систему Flyme 8
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26

Meizu пообіцяла скоро випустити операційну систему Flyme 8

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Meizu і її програмне забезпечення Flyme - це складна історія. Особливо, якщо ми говоримо про глобальну версію прошивки. У квітні минулого року виробник анонсував лінійку смартфонів Meizu 15 на честь свого 15-річчя.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26

А на meizu pro 7 будет, неизвестно?
andromed574
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Повідомлення Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54

А как на счет M6?
daniilanna245
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Повідомлення Додано: Вів 20 сер, 2019 15:41

Ни на что не будет. Декоданс.
markyellow
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