|
|
|
Meizu пообіцяла скоро випустити операційну систему Flyme 8
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Meizu і її програмне забезпечення Flyme - це складна історія. Особливо, якщо ми говоримо про глобальну версію прошивки. У квітні минулого року виробник анонсував лінійку смартфонів Meizu 15 на честь свого 15-річчя.
Дивися повний текст Meizu пообіцяла скоро випустити операційну систему Flyme 8
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 90436
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 125 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: П'ят 05 лип, 2019 13:26
А на meizu pro 7 будет, неизвестно?
-
andromed574
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 05.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 07 лип, 2019 13:54
А как на счет M6?
-
daniilanna245
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 07.07.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 сер, 2019 15:41
Ни на что не будет. Декоданс.
-
markyellow
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 20.08.19
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|