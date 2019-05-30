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Великий власник маркетплейсів захотів стати банком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:10
Пропонуємо до обговорення:
У групі компаній EVO (володіє великим маркетплейсом Prom.ua та низкою інших), яка в минулому році об'єдналася з інтернет-магазином Rozetka, розглядають варіанти виходу на український банківський ринок.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:11
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