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Великий власник маркетплейсів
захотів стати банком

Великий власник маркетплейсів захотів стати банком
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 15:10

Великий власник маркетплейсів захотів стати банком

Пропонуємо до обговорення:
У групі компаній EVO (володіє великим маркетплейсом Prom.ua та низкою інших), яка в минулому році об'єдналася з інтернет-магазином Rozetka, розглядають варіанти виходу на український банківський ринок.

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R2
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Конкуренция - всегда хорошо и интересно, особенно если игроки реально диджитал, а не на словах.
Rainbow
 
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