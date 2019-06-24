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Київська влада готує нову стратегію теплопостачання до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27
Пропонуємо до обговорення:
Київська влада має намір в найближчі 2 роки завершити розробку повномасштабної концепції розвитку системи теплопостачання в столиці.
Дивися повний текст Київська влада готує нову стратегію теплопостачання до 2030 року
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27
Чота мне подсказывает что чиновники уже в курсе кто это выиграет
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vitali_kalinin
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