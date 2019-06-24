Київська влада має намір в найближчі 2 роки завершити розробку повномасштабної концепції розвитку системи теплопостачання в столиці.
Дивися повний текст Київська влада готує нову стратегію теплопостачання до 2030 року.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 17:27
Київська влада готує нову стратегію теплопостачання до...
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Дивися повний текст Київська влада готує нову стратегію теплопостачання до 2030 року.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 20:36
На кой тогда киевлянам Департамент жилищно-коммунальной инфраструктуры КГГА , если для выполнения своих прямых служебных обязанностей - аудита труб и и разработки концепции их замены он ищет на стороне подрядчика, да ещё и за такие бешенные бабки.
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