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55% усіх сукупних витрат
домогосподарств Донецької...

55% усіх сукупних витрат домогосподарств Донецької...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 18:35

55% усіх сукупних витрат домогосподарств Донецької...

Пропонуємо до обговорення:
Головним управлінням статистики у Донецькій області одержані розроблені Державною службою статистики України результати вибіркового обстеження умов життя домогосподарств у 2018 році. Згідно з цими даними середньомісячні сукупні витрати одного домогосподарства області (без урахування частини тимчасово окупованої території) становили 6835 грн.

Дивися повний текст 55% усіх сукупних витрат домогосподарств Донецької області припадає на харчування.
R2
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