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Як отримати довідку про несудимість онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:50
Пропонуємо до обговорення:
В Україні є можливість отримати довідку про несудимість в електронному вигляді. Для цього потрібно пройти реєстрацію за допомогою цифрового підпису або BankID.
Дивися повний текст Як отримати довідку про несудимість онлайн
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:50
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