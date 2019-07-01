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Як отримати довідку
про несудимість онлайн

Як отримати довідку про несудимість онлайн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 22:50

Як отримати довідку про несудимість онлайн

Пропонуємо до обговорення:
В Україні є можливість отримати довідку про несудимість в електронному вигляді. Для цього потрібно пройти реєстрацію за допомогою цифрового підпису або BankID.

Дивися повний текст Як отримати довідку про несудимість онлайн.
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