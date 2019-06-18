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Рейтинг найбільш захищених від
угону машин останніх двох...

Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:47

Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох...

Пропонуємо до обговорення:
З'явився свіжий рейтинг захищеності автомобілів від угону. Про це повідомляє auto.bigmir.net, з посиланням на експертів з безпеки Thatcham Research.

Дивися повний текст Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох місяців.
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Повідомлення Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:47

Интересно, что они имели под "неприемлемая защита"? Негуманная? При попытке угона преступнику в задницу вонзается игла с ядом? Или как в "Берегись автомобиля" на педали медвежий капкан?
rjkz
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