З'явився свіжий рейтинг захищеності автомобілів від угону. Про це повідомляє auto.bigmir.net, з посиланням на експертів з безпеки Thatcham Research.
Дивися повний текст Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох місяців.
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Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:47
Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох...
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Дивися повний текст Рейтинг найбільш захищених від угону машин останніх двох місяців.
Додано: П'ят 05 лип, 2019 23:47
Интересно, что они имели под "неприемлемая защита"? Негуманная? При попытке угона преступнику в задницу вонзается игла с ядом? Или как в "Берегись автомобиля" на педали медвежий капкан?
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