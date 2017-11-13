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Українських заробітчан у Польщі
побільшало уп’ятеро - консул

Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 03:49

Українських заробітчан у Польщі побільшало уп’ятеро - консул

Пропонуємо до обговорення:
Кількість трудових мігрантів з України до Польщі з 2014 року зросла уп’ятеро: з понад 300 тисяч до приблизно півтора мільйона.

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R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 03:49

Продукты подорожали, жильё тоже. Курс злотого тоже немного, но падает. 12 zl в час, это считай что те же 10 zl. год назад. Ещё мульён туда отправим, будут за еду и крышу над головой там работать через год. Умный человек туда не поедет, он сидит языки изучает, но не польский. :mrgreen:
Попаданец
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 13:28

  Попаданец написав:Продукты подорожали, жильё тоже. Курс злотого тоже немного, но падает. 12 zl в час, это считай что те же 10 zl. год назад. Ещё мульён туда отправим, будут за еду и крышу над головой там работать через год. Умный человек туда не поедет, он сидит языки изучает, но не польский. :mrgreen:

Какой язык учите?
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2019 14:03

  Gastarbaiter написав:Какой язык учите?

Для Европы нужен немецкий. На заработки я бы поехал в Швейцарию. Магнитики, которые в Египте 3 на $1, в Швейцарии стоят $11 за штуку. Много людей разговаривают на русском, что лично меня удивило, по крайней мере большая часть продавцов. Но, страна чисто для заработков. Жить там безумно дорого.
Я вообще, не понимаю, зачем ехать в Польшу или Болгарию на зарплату $800, когда в Швейцарии она вроде бы как стартует от $6000. Может какие-то бюрократические преграды. Но, с учётом количества русскоязычных в Швейцарии, думаю, эти преграды успешно преодолеваются
Есть ещё Италия и Франция. Во Франции тоже по идее 3000 евро для рабочего будет норм зарплатой. Выживать на такие деньги там будет тяжело. Но если жить в бараке и питаться водой и солнечной энергией, можно отложить значительно больше, чем в Польше.
safonovstanislav
 
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